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母親節將至，麗寶OUTLET MALL推出《寵媽來Shopping》活動，即日起至5月12日當日消費滿8,000元，加入麗寶樂園渡假區會員，就送媽咪以優惠價1,200元入住麗寶賽車旅店，活動期間當日消費滿2,000元就可以抽iPhone 15、Fuji按摩椅、麗寶賽車旅店住宿券；另有國際精品名牌包、墨鏡、家電、服飾特賣活動2折起，母親節一定也要來場與媽咪的美味時光，犒賞媽媽的辛勞，趕快帶媽媽來麗寶OUTLET MALL搶好康、吃美食、買好禮！

母親節送禮多樣推薦，麗寶OUTLET MALL館內舉辦「JIE YUN國際精品展售會」BURBERRY、GUCCI、COACH、MICHAEL KORS等品牌包2.8折起，「Champion休閒鞋特賣會」特價590元起，寶儷金珠寶推出「紫晶珍珠項鍊」只要888元、LORYA的GUCCI太陽眼鏡4,880元、GLORIA EYEWAER祭出Chloe太陽眼鏡3,980元、PYXIS 推薦伯納麗真鑽珍珠母貝手錶，麗寶獨家價2,980元，還有黛安芬內衣指定款買一套送一套、曼黛瑪璉內衣特賣，滿3,500元現抵200元；化解媽媽們平時做家事的辛勞，可到富士按摩椅特賣會，福利品出清5折起，滿5,000送700，雙AI感知摩術椅特價98,800元；tokuyo PLAY完美椅特價99,800元贈TRX俏折健身車；高島全台獨家敲手感冰熱按摩槍特價5,680元放鬆舒緩減壓。

母親節檔期麗寶OUTLET MALL 多家餐飲新櫃登場，享有「北海道霜淇淋之神」美譽的CREMIA比一般冰淇淋香醇綿密，濃郁的冰淇淋以及特別的酥脆餅皮，將於5月2日正式開幕，冰品控一定要搶先品嚐，另外 「叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚」以新川台味，酸爽豐味的酸菜魚將於5月1日與老饕們見面，開幕期間推出雙人／三人套餐優惠回饋價1,098元/1,688元。

新開幕的中部獨家SEALINE海岸線美式海鮮餐廳，推出女神媽咪食光四人套餐特價2,580。另外，館內B區2F品牌VIBE(NCAA/NBA/NFL)，將於 5月4 (六)下午2:00邀請人氣啦啦隊女孩恩菲、嘎琳擔任一日店長，當日消費滿2,000元即可合照(限40名)，滿3,000元加贈拍立得親筆簽名(限10名)，粉絲們千萬別錯過。

麗寶OUTLET MALL 許多餐飲品牌也推出母親節優惠，例如：B區1F燒肉同話推出「極致饗宴 頂級和牛 Master Wagyu」雙人套餐3,080元、三人套餐4,620元，B區2F 添好運「 好運媽咪4人套餐」推薦價3,368元； B區1F 涓豆腐我愛媽媽人氣四人餐 推薦價2,328元，有海陸綜合嫩豆腐煲、鮮魚嫩豆腐煲、醬燒青蔥牛五花、海鮮辣炒年糕、綜合海鮮煎餅韓式起司烘蛋捲等；B區1F時時香媽咪天菜推薦4人饗宴推薦價3,520元；還有瓦城、莫凡彼、小紅花鐵板燒、這一小鍋、新米塔炙燒、港點大師等眾多餐飲品牌皆有推出寵媽優惠價。 母親節快來預約一場美食饗宴來好好犒賞媽媽，感受家人齊聚一堂的溫馨「食」刻吧。

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