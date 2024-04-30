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《半導體》矽格Q1每股盈餘1.62元 寫1年半新高

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【時報記者葉時安台北報導】IC封測矽格(6257)周二召開董事會通過2024年第一季財務報告。單季獲利7.44億元，季增近186%、年增近230%，首季每股盈餘1.62元，寫下一年半以來新高。

矽格今年第一季合併營收達新台幣41.6億元，季增近4%、年增近15%；本期淨利8.64億元，季增近165%、年增近180%；歸屬母公司業主淨利為7.44億元，季增近186%、年增近230%，換算單季每股盈餘1.62元，寫下6個季度之一年半以來新高。

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