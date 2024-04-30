前往主要內容
工商時報LOGO

政院提名四名NCC委員 新主委翁柏宗出線

NCC人事備受關注。圖／本報資料照片
NCC人事備受關注。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

行政院30日公布提名通傳會（NCC）委員人選，分別是翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四人，其中新主委由翁柏宗出線，副主委則是陳炳宏。

NCC四位委員任期到7月底結束，行政院依法會在3個月前提名，並且交由立法院同意。NCC新任主委原規劃由台經院四所所長劉柏立出任，近日傳出被民進黨內部反對，因此新主委人選備受關注。

行政院30日表示，NCC四位委員（含主任委員及副主任委員）任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四人名單函送立法院審查。

行政院說，該次委員提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員翁柏宗為續任；陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等三人為新任，並指定委員翁柏宗為主任委員，陳炳宏為副主任委員，任期均自113年8月1日起至117年7月31日止，上開被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院說，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。該次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。