政院提名四名NCC委員 新主委翁柏宗出線

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行政院30日公布提名通傳會（NCC）委員人選，分別是翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四人，其中新主委由翁柏宗出線，副主委則是陳炳宏。

NCC四位委員任期到7月底結束，行政院依法會在3個月前提名，並且交由立法院同意。NCC新任主委原規劃由台經院四所所長劉柏立出任，近日傳出被民進黨內部反對，因此新主委人選備受關注。

行政院30日表示，NCC四位委員（含主任委員及副主任委員）任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四人名單函送立法院審查。

行政院說，該次委員提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員翁柏宗為續任；陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等三人為新任，並指定委員翁柏宗為主任委員，陳炳宏為副主任委員，任期均自113年8月1日起至117年7月31日止，上開被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院說，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。該次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。