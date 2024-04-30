創11季新高 主計總處上修第1季GDP至6.51％

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AI人工智慧、新興科技應用需求強勁，股市交易持續熱絡，我國出口表現、民間消費皆優於預期，主計總處30日上修今年第1季經濟成長率概估值為6.51％，較上次預測的5.92％，增加0.59個百分點，創近11季以來新高；若今年其他季的預測數不變，全年經濟成長率為3.57％ ，較上次預測數上修0.14個百分點。

主計總處簡任視察王翠華解讀，今年第1季經濟成長上修至6.51％，與去年第1季負成長、比較基期低有關，整體來看，外需動能逐漸恢復、內需穩健成長，景氣有持續向上的趨勢，不過，國際不確定因素仍多，景氣慢慢復甦，但力道和緩。

外需動能恢復、內需穩健成長，但王翠華坦言，第1季的民間投資卻不如預期，其中，又以半導體設備投資減幅較顯著，除了有比較基期高的因素外，王翠華也推估，與全球終端需求回升速度比預期慢有關，這會影響廠商投資決策與意願，待終端需求回升，廠商投資將會恢復動能。

主計總處報告顯示，外需方面，第1季按美元計價的商品出口年增12.91％，新台幣計價增16.25％，來台旅客持續回升挹注服務輸出，剔除物價因素後，商品及服務輸出成長10.21％，較原本預測數增加2.8個百分點，而輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長率貢獻5.46個百分點。

內需方面，受惠春節假期、購物及旅遊人潮湧現，第1季零售業、餐飲業營業額分別年增3.1％、8.08％，航空客運、旅遊等相關服務消費易持續成長，加上股市熱絡、跨境旅遊熱度不減，概估第1季民間消費實質成長4.14％，較預測數增加0.24％。