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期貨最新報價 4／30期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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04/30(二)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期054今天18時25分(較開盤參考價) 上漲23.00點，為20,438點。

2.盤後時段小臺指期054今天18時26分(較開盤參考價) 上漲27.00點，為20,441點。

3.盤後時段電子期054今天18時26分(較開盤參考價) 上漲1.50點，為1,058.95點。

4.盤後時段小電子期054今天18時26分(較開盤參考價) 上漲1.65點，為1,059.10點。

5.盤後時半導體30期貨054今天177時59分(較開盤參考價) 下跌1點，為5,495點。

6.盤後時段元大台灣50ETF期貨054今天17時54分(較開盤參考價) 上漲0.10點，為158.00點。

7.盤後時段美國道瓊期貨064今天18時11分( 較開盤參考價) 上漲36.00點，為38,545點。

8.盤後時段美國標普500期064 結算在5,141.75點，（今日無成交）。

9.盤後時段美國那斯達克100期貨064今天18時29分(較開盤參考價) 上漲2.00點，為17,880點。

10.盤後時段美國費城半導體期貨064今天18時24分(較開盤參考價) 上漲2.50點，為4,783點。

11.盤後時段富時100指數期貨064 結算在8,204.00點，（今日無成交）。

12.盤後時臺幣黃金期貨064今天18時22分(較開盤參考價) 下跌0.5點，為9,210點。

13.盤後時布蘭特原油期貨064今天18時25份（較開盤參考價）上漲98.50點，為2,90點。

資料來源：台灣期貨交易所

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