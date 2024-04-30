伊拉克修法「同性戀最高判刑15年」 聯合國人權高專辦：震驚

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伊拉克國會於27日通過最新修正案，將同性戀定為刑事犯罪，違者將面臨10至15年的有期徒刑。聯合國人權高專辦（OHCHR）對該法案「相當震驚」，稱其違反多項人權公約。

根據新法案，「建立同性戀關係」者將面臨10至15年有期徒刑，而「宣揚同性戀」者也可能面臨最低7年的有期徒刑，並罰款至少1000萬伊拉克第納爾（約新台幣24.8萬）。此外，該法律還規定，任何人接受或實施「性別肯定手術」（改變生理特徵，使其符合個體的性別認同，俗稱變性手術），最高可判處3年監禁；穿著異性服裝者，可判處3年監禁或最低500萬伊拉克第納爾罰款。

提出修正案的議員馬利基（Raed al-Maliki）對法新社表示：「該法案屬於預防措施，用於保護社會免受此類行為的侵害」。他指出，美國和歐盟反對這項法律，因為不希望對伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）本月中旬訪美造成影響，法案生效時間已經稍有延後。馬利基強調法案屬於內部事務，「我們不接受任何對伊拉克事務的干涉」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）28日表示，國務院對該法案「深表關切」，已經威脅到伊拉克社會中處境最危險的群體。新法案不僅阻礙言論和表達自由、限制非政府組織運作，甚至可能損害伊拉克的商業和經濟成長。

人權高專辦表示，伊拉克政府應當擱置這項新法案，因為它明顯違反伊拉克批准的多項人權條約和公約，包括《公民權利和政治權利國際公約》。

人權高專辦指出，平等和不歧視原則是國際人權法的核心。每個人都有權毫無區別地享有所有人權，包括隱私權、平等權，以及免受各種歧視的權利。有大量證據表明，（同性戀入罪化的）法律讓偏見合法化，使人們面臨仇恨犯罪、虐待、騷擾、恐嚇、勒索和酷刑。