KPMG安侯建業看好不動產業 成立畢馬威不動產顧問公司

在全球經濟政治局勢不斷變化及國內產業需求增加、稅制改革的背景下，企業在策劃自用和投資型不動產時，必須考慮市場景氣、財務規劃和未來不動產發展趨勢等多方面因素，以有效管理不動產資源，為公司創造更大價值。為積極應對市場變化，KPMG安侯建業聯合會計師事務所集結不動產專家和KPMG全球服務資源，於今(30)日宣布成立「畢馬威不動產顧問股份有限公司」，提供綜合性的不動產經紀和顧問諮詢服務，並結合國際租稅、法律、財務顧問、ESG和會計諮詢資源，為企業提供最佳的市場策略和解決方案。

KPMG安侯建業主席陳俊光指出，根據2023年的全球財富報告調查結果顯示，全球總財產淨額約為460兆美元。其中，非金融資產中的不動產資產佔了約53%左右的比重，這顯示不動產投資布局和資產管理的重要性。然而，近來受到地緣政治、中美貿易戰、稅務新制以及ESG浪潮的影響，各種訊號表明，現在正是成立不動產顧問公司的最佳時機。不動產不僅提供長期穩定收益，還能夠成為資產組合中的多樣化元素。因此，許多企業機構和家族將其視為保值和增值的主要途徑。因此，KPMG安侯建業認為企業應該及時調整投資策略，保持敏銳的市場觸覺，隨時做好應對風險的準備。

KPMG安侯建業施威銘執行長指出，KPMG早在其他國家成立不動產顧問服務團隊，特別是在亞洲、澳洲和歐洲等地區，全球擁有 300 多名合作夥伴和 4,200 多名從業人員，為公私部門的不動產投資、不動產開發和資產管理行業提供服務。洞察市場變化及產業客戶需求，KPMG台灣所特別成立「畢馬威不動產顧問公司」，提供不動產投資、開發、管理、處分等方面顧問服務，並與安侯法律事務所進行策略聯盟，整合會計師、律師與不動產顧問專業人士，以實現客戶業務目標及策略。

KPMG畢馬威不動產顧問公司董事總經理陳文正表示，整合KPMG服務資源為客戶提供最佳化資產配置及協助把關投資風險是本團隊服務的重要任務，在長期與各大商仲合作之後很高興能一起加入不動產服務行列，也期望與各大商仲繼續合作，擴大KPMG的多元服務影響力。畢馬威不動產顧問公司團隊成員服務經驗平均超過十五年，其中涵蓋不動產經紀人、不動產估價師、皇家特許測量師(RICS)證照及地政士資質的專業人員，除了可提供客戶在不動產經紀代理及諮詢顧問等面向的專業服務，也會串聯跨國會員所資源、稅務顧問、法律團隊、ESG顧問、財務顧問及會計諮詢等服務團隊，為客戶開展投資契機並於投資過程各階段嚴加控管潛在風險。未來將持續擴大本服務團隊的規模及增加服務範疇以伴隨客戶因應時局及市場帶來的商機與挑戰。

針對2024台灣不動產市場的趨勢，KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒說，在過去幾年，資產活化這個話題過去通常是國營企業的主要關注點，但近期企業客戶和家族客戶也在積極詢問關於自身持有的不動產資產活化的可能性和機會。這表明即使台灣面臨利率上升的短期壓力，房地產市場仍然展現出穩定動能。