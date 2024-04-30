桃機C7島流聲音樂候機室啟用 以聽覺感官與旅客互動

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桃園國際機場今（30）日舉行第二航廈「C7島流聲音樂候機室」啟用儀式，昇恆昌公司總經理江建廷表示，這次與北流攜手，首度以聽覺感官與旅客互動，要讓旅客沉浸在台灣流行音樂歌曲魅力中。

昇恆昌公司總經理江建廷表示，昇恆昌規劃、打造機場系列景觀休息區及24個主題候機室等公共設施，第二航廈候機室以「台灣X世界精彩心動線」為主題，透過與台灣藝術家、音樂家等產官學合作，將機場化身為藝術創作平台，以台灣創意、文化發想不同主題候機室，期盼台灣不只是台灣的台灣，更是世界的台灣。

江建廷說，這次與北流攜手，首度以聽覺感官與旅客互動，讓旅客除了能在有音樂氛圍的候機空間休憩，也能體驗台灣流行金曲，與個人化音樂創作互動，沉浸在台灣流行音樂歌曲的魅力中。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，桃機是台灣國門，每個航廈都有不同特色，「C7島流聲音樂候機室」是以流行音樂為主題的候機室，感謝昇恆昌不計成本，與機場公司秉持共同信念，透過不同方式呈現台灣美食、文化等特色。

昇恆昌免稅商店表示，「C7島流聲音樂候機室」空間規劃成過去、現在及未來式，過去式以懷舊大錄音機卡帶，呈現台灣流行樂重要代表歌曲及金曲獎獲獎精彩畫面；現代式打造演唱會微型舞台，供旅客拍照、打卡；未來式則以科技元素呈現，加上北流研發的北流5雲TMC-CL1取樣機，讓旅客能創作自己的台灣流行樂。

為了讓更多旅客感受台灣音樂的豐富魅力，昇恆昌免稅商店說，5月在候機室將有4場文化體驗活動，14、28日上午9時至10時，旅客可向DJ April Red紅隨機點播金曲，體驗DJ現場即興發揮北流取樣機的混音魅力；16、30日上午9時至10時，則由外籍型男大叔「情菲德已木吉他二重唱Klaus and Folk Duo」溫暖獻唱。