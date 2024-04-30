台航2023每股配息1.6元 今年Q1 EPS 0.81元

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台航（2617）董事會今（30）日決議，2023年擬每股配息1.6元，同時通過今年第一季財報，營業毛利4.4億元、年增43％，且收到境外資金投資抵減、未分配盈餘實質投資抵減退稅款，首季認列所得稅利益，致稅後純益增至3.4億元，年增1.26倍，每股稅後純益（EPS）0.81元。

台航表示，第一季雖為散裝傳統淡季，但巴拿馬及蘇伊士兩大運河分別因氣候及區域衝突等因素導致部分船舶改繞道非洲好望角，抵消部分運力，加上中國大陸對鐵礦砂需求強勁，美國糧食出口自去年底反彈回升等因素支撐，今年第一季整體運價表現較過往為佳。

去年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部分船舶開始減速，預期今年在歐盟開始課征碳稅後，將進一步促使更多船舶以經濟航速運行，船舶周轉率將減少並有助運價提升。

台航第一季營收10.3億元、年增9.8％，營業毛利4.4億元、年增43％，收到境外資金投資抵減及未分配盈餘實質投資抵減退稅款，首季認列所得稅利益，致稅後純益較去年同期增加1.9億元至3.4億元，第一季每股稅後純益（EPS）0.81元。

台航考量國際間對溫室氣體(GHG)排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，今年初再訂2艘4萬載重噸散裝新船，預計後年投入營運。今年第二、三季陸續有4艘散裝新船投入營運，散裝本業營收及獲利應能持續成長。

另外，近期二手散裝船船價創十年來新高，下半年除按原計畫汰舊1艘舊船外，不排除逢高再額外多處分1～2艘船齡較高船舶。