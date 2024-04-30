嘉市府補助老屋耐震評估 開放110件額度已有8案申請

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地震連連，人心不安，建築的耐震安全性更引起關注，嘉義市30年以上老屋約6萬戶，占比56％，議員李奕德今（30）日督促市政府對老屋做調查，市府工務處表示，政府有補助耐震評估，今年有110件的額度，民眾可申請，目前已有8件申請案。

市議員李奕德指出，花蓮403強震重創，嘉義也頻震，嘉義市住宅密集，依據內政部不動產資訊平台統計，嘉義市房屋稅籍住宅約有10萬戶，屋齡30年以上占住宅總量約56％，約有6萬戶，顯示本市老舊建物眾多，但危老建築物結構安全性能評估的件數偏低，市府應主動協助民眾做評估。

市府工務處長蘇文崎指出，今年耐震安全評估申請目前有8件，4月以來地震頻仍就有6件申請案，耐震評估市府有補助，民眾負擔部分費用，鼓勵民眾來申請，評估危險程度有分級，不同級別有不同處理方式及補助。

蘇文崎還說，1999年921大地震後，政府針對1999年12月31日以前取得建造執照的合法建築物申請耐震能力評估、公寓大廈建築物結構補強，都有補助措施，耐震力初評每棟最多補助1萬5000元、細評每棟最多補助40萬元，今年可受理110件耐震初評。

市府工務處表示，2023年補助耐震能力初評有10件，都是透天厝，經評估有較高危險的建築有8案，建議補強或拆除，而已有7案申請危老重建，可獲得減免房屋稅地價稅及容積獎勵，另外有2件屬於乙級危險，建議進一步詳評。

市長黃敏惠則表示，市府持續加強避震防災宣導，也強化學校師生避災技能的演練以提升防災減災的能力，也會思考防震包的配備。