加入全球隱私執法合作網絡 國人個資保障加一層

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民眾隱私或個資保護，在網路無國界的今天，多國官方執法單位牽起合作的大手。「全球隱私執法合作協議」（Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement，Global CAPE）管理方日本經濟產業省表示，台灣方面申請加入獲得通過，未來將可藉由此平台，與同為會員的多個國際夥伴，就針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作。

國發會法制協調處30日表示，結合國際夥伴推動穩私執法，可以進一步強化民眾資訊隱私權保障，並與國際最新法制與實務動向接軌，且能活絡跨境數位貿易奠定穩固基礎，促進我國數位經濟蓬勃發展。

目前加入Global CAPE的國家，有台灣，美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄權。台灣是去年底提出申請，今年3月接獲通過的通知。

相對於部份國家有明確的穩私權執法單位，台灣則是在國發會協調相關部會的成果下，由內政部、外交部、數位發展部、國家科學及技術委員會等16個涉及隱私的執法機關（Privacy Enforcement Authority, PEA）組成參與，正式會員名稱依循APAC的中華台北。

國發會表示，未來我國PEA可望透過Global CAPE網絡，與各個國際夥伴針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作。事實上，隨著全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，個資侵害事故的發生經常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間的互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。

源自APAC亞太經合會、進而擴大的「全球跨境隱私規則論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum, Global CBPR Forum），去年10月發布Global CAPE時，作為創始會員的我國就加入。除了論壇原有會員，CBPR Forum主辦法還邀請各國隱私執法機關（PEA）加入，以促進不同司法管轄權間的執法合作。