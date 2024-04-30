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2024 BMW Summer Outdoor夏季健診開跑 提供八項免費原廠健檢及其他特惠禮遇

  • 工商時報 于模珉
BMW總代理汎德宣布，5月1日起至6月30日推出2024 BMW Summer Outdoor夏季健診，期間內預約回廠，除享八項免費健診服務，更享有原廠零件75折特惠！圖／業者提供
BMW總代理汎德宣布，5月1日起至6月30日推出2024 BMW Summer Outdoor夏季健診，期間內預約回廠，除享八項免費健診服務，更享有原廠零件75折特惠！圖／業者提供

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迎接豔陽高照的夏季，BMW總代理汎德為車主預先設想，特別推出「2024 BMW Summer Outdoor夏季健診活動」，提供與德國原廠無縫接軌的先進檢修技術、專業維修技術人員與高品質原廠零件，給予愛車最完整的照顧。車主於5月1日至6月30日期間內預約回廠，除享八大項免費健診服務，更享有原廠精選零件75折特惠以及BMW Lifestyle生活精品和加裝品特惠禮遇。

Relax. We Care." BMW總代理汎德致力於超越客戶期待，導入全新「Proactive Care」主動關懷服務，透過最先進的科技和數位工具，經由My BMW App、電子郵件、車內推播通知或是主動致電車主，提供車主與愛車無微不至的照顧和主動支援，讓車主都能盡情放心享受BMW所營造的駕馭樂趣和創新人車生活，無需為車輛操心。

有關「2024 BMW Summer Outdoor夏季健診活動」詳情:

#1.預約免費車輛檢查:

- 空調系統功能檢查

- 冷卻系統

- 冷卻風扇功能

- 煞車系統

- 底盤系統

- 雨刷系統

- 電瓶及發電機效能

- 輪胎胎面、胎壓(含備胎)及胎紋深度檢測

#2.原廠零件75折起優惠

- 活動期間享有空調、冷卻、煞車、底盤系統及雨刷片組零件75折(特價品除外)

#3.BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇

-BMW Lifestyle Collection質感行李箱、登機箱全新上市

-BMW Lifestyle Collection Good with Fruede精選質感旅行商品9折起

-BMW 原廠加裝品夏日旅行精選商品特惠禮遇

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