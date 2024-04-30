北富銀、弘道開辦「富足盃」桌遊大賽 預防高齡金融剝削

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣社會的老化速度居世界第一，據國發會推估，台灣將在2025年正式邁入超高齡化社會，如何防止隨之而來的高齡金融剝削問題，也成為當前全民重要課題。為增進高齡生活的幸福感，防止金融剝削，台北富邦銀行與弘道老人福利基金會合作舉辦「富足盃」桌遊大賽，引進「青銀共學」模式，邀請全台大專學子一起幫助長輩提升經濟安全意識和防詐能力，建構更友善安全的樂齡社會。

北富銀副總郭佳綾表示，「富足盃」不僅是金融教育的創新，也是社會責任的體現。北富銀長期以來致力推動金融友善及公平待客，2022年與弘道合作進行了「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢調查」，發現有高達43.9％的樂齡長者擔心自己成為金融剝削的受害者，其中更有6.5％已經遭受過剝削，這顯示出提升長輩的金融素養和防詐意識刻不容緩。因此，北富銀特別與弘道基金會攜手開發「富足人生」樂齡桌遊，透過輕鬆有趣的方式替長者賦能，幫助他們獲得必要的金融知識。

今年為擴大影響力，北富銀與弘道基金會合辦「富足盃」桌遊大賽，開放大專院校學生組隊參加，希望透過年輕學子的專業與創意，設計出更具吸引力的桌遊教案，增進長輩們參與和學習的興趣，並創新引進「青銀共學」模式，鼓勵學生深入社區實際帶領長者進行桌遊，增進不同世代間的相互理解和認同，促成青銀跨代交流的共好目標，持續推進高齡預防金融剝削及資產保護知識的普及，實踐普惠金融。

弘道基金會王楷棋專員表示，弘道基金會從「預防經濟不安全、消弭經濟困窘、促進經濟安全」三大面向出發，協助長者守護經濟安全。本次「富足盃」桌遊大賽能讓長者認識金融剝削及詐騙施行的方式，學習如何在日常生活中應用信託等金融工具保護自己，預防金融剝削發生，為晚美生活提供更有力的保障。

「富足盃」日前正式開放報名，目前已有中臺科技大學高齡健康照護系、弘光科技大學老人福利與長期照顧學系、國立中正大學成人及繼續教育學系、國立臺中科技大學老人服務事業管理系、朝陽科技大學銀髮產業管理系、實踐大學家庭研究與兒童發展學系等多所大專院校組隊參加，報名情況相當踴躍。其中，中臺科技大學高齡健康照護系學生今(30)日特別帶著設計好的桌遊教案，帶領中臺科大樂齡大學的長輩進行桌遊，學生們將複雜的金融概念轉化為易懂好記的生活化語言，讓長輩們理解金融服務如信託、保險的作用，並在遊戲裡模擬辦理業務，透過互動建立正確的金融觀念，從而降低金融剝削的風險。

中臺科大高齡健康照護系教授蔡英美表示，雖然系上的學生並非財經背景，但高齡照護所涵蓋的面向非常廣泛，鼓勵同學報名參加「富足盃」，不僅可以對長者防範詐騙有實質的幫助，學生本身也能獲得更多金融知能，並可藉此多元探索不同議題，從多角度了解問題和知識，再透過「做中學，學中做」務實致用，為學生的成長帶來一定助益。

身為金融友善領航者，北富銀積極響應金管會政策，強化對高齡客戶金融消費權益之保護，除了匯聚各界資源推動詐騙及金融剝削防制宣導，還開發了安養信託服務、保單活化、小額終老保險等樂齡專屬產品，針對高齡銷售流程擬定關懷及管控機制，並打造分行樂齡專櫃、電話樂齡專線及網站樂齡專區「三專」服務，期望透過友善的服務體驗讓更多長輩受益，攜手創造安全、健康、富足的共融社會。