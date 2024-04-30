FUBON Talks富邦演說秀 攜手員工創造永續共好生活圈

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富邦集團以貫徹永續發展為信念，長期耕耘ESG，為鼓勵員工發揮創新思維，並深植企業永續文化，富邦集團4月30日舉辦FUBON Talks富邦演說秀，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自出席，率領員工共創永續未來可能！

FUBON Talks富邦演說秀是富邦集團每年重要的內部活動，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興每年均聯袂出席評選，本次並邀請KPMG安侯永續董事總經理黃正忠、天下永續會負責人熊毅晰、百萬YouTuber訂閱網紅張志祺共同擔任評審。今年富邦演說秀以富邦四大永續策略願景：低碳、數位、激勵、影響為主軸，並首次於松菸誠品表演廳舉辦，讓每一位集團參賽員工站上大舞台，成為集團ESG議題的主角。此外，今年富邦演說秀更首次全面開放現場直播，讓民眾身歷其境和富邦一起關心永續議題。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦深耕台灣超過63年，四月是富邦集團的生日月，我們特別選在這個時間舉辦集團的重要活動─演說秀。長期以來我們期許集團各公司落實永續經營，並希望將ESG融入到集團超過7.3萬名員工的日常工作中，進一步發揮個人影響力，為集團與社會帶來正向循環。透過一年一度的富邦演說秀，希望同仁也能從自身業務出發，發揮創意為企業永續共盡心力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年全面啟動「永續經營ESG願景工程」，2021年起聚焦ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，今年富邦演說秀延續ESG四大策略主題，希望匯聚員工想法，激發創新能量，並透過演說秀舞台實現自我、提升能力，進而將ESG理念實踐於工作及生活日常。

FUBON Talks富邦演說秀由長年舉辦的富邦演講比賽演變而來。今年富邦集團各公司報名踴躍，經各公司內部初選，個人組總計12名集團同仁站上演說秀舞台；團體組則有10組集團公司團隊報名，經過賽前初審後由3組團隊脫穎而出並前進演說秀現場。今年富邦集團開放外部民眾也能一同透過直播應援富邦演說秀，線上直播共吸引近三千人次觀看，顯現民眾對於富邦集團ESG作為的高度重視。未來，富邦集團也將持續以永續經營為使命，透過富邦演說秀等可提供集團同仁展現永續提案創意的舞台及活動，攜手員工，成就企業與社會更多永續可能！