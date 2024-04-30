凱基銀行助花蓮震災戶 落實金融友善

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凱基銀行秉持「以客戶為中心」的企業理念，不僅以專業、貼心、創新的金融服務滿足客戶的需求，更持續優化客戶體驗的流程，提供客戶全方位有感服務。在普惠金融推動上，凱基銀行以數位創新協助金融弱勢族群取得合理費率的金融服務，深獲社會各界肯定，對於日前花蓮發生強震受震災影響而有繳款困難的貸款及信用卡客戶，凱基銀行也主動提供包含減免、降息或緩繳等紓困措施。而非本行客戶，也只要提出受災證明，凱基銀行亦提供180天免息的紓困貸款，期盼能從各面向滿足客戶金融服務的需求。

為提供客戶專業、貼心服務，凱基銀行針對官網、行動銀行、實體分行、客戶服務等四大通路，涵蓋線上、線下全方位服務，建立客戶淨推薦值（NPS）問卷即時回饋平台，藉此了解客戶在產品及服務上的需求及痛點，每一筆客戶意見，都由第一線主管親自外撥傾聽客戶聲音、即時處理客戶問題。近年來更透過內外部秘密客自主稽查，並針對服務、流程、專業度等項目進行評比，建立持續追蹤改善機制，提升整體客戶服務體驗。

凱基銀行亦致力於打造無障礙金融服務環境，除分行設置身障服務櫃檯，針對聽障客戶提供手語翻譯預約服務外，去年也新增「愛心優先叫號」服務，行員主動協助身障、孕婦、高齡年長者等愛心客戶優先取號，完成各項業務，並於櫃檯增設放大版約據、表單，方便年長客戶閱讀。另一方面，凱基銀行特別委由外部專業機構以身障體驗員視角，檢視分行硬體設施、無障礙服務動線及人員服務過程，期盼視聽障、年長者或無障礙需求者等族群，均能感受金融友善服務。

此外，凱基銀行持續關注國內失智症人口逐年上升的議題，去年特別邀請台灣失智症協會秘書長陳筠靜擔任講師，協助全行同仁認識失智症，了解如何協助失智症朋友，進而提供友善的金融服務。同時，凱基銀行總行及台北市11家分行響應加入台北市失智友善組織，成為失智守護網一份子，支持失智者及照顧家屬。

在數位金融服務上，凱基銀行為提升客戶體驗，行動銀行APP服務持續更新，不論是在理財服務、生活繳費或是銀行業務的申辦上，全面提升產品多樣性、金融交易及業務申辦的便利性。凱基銀行官網不僅提供一目了然的選單、便利的搜尋功能，客戶如有業務申辦或是客戶服務的需求，可透過官網上智能客服在線協助，而金融友善服務專區亦持續擴充及升級服務，去年獲得無障礙網頁AA標章，友善行動銀行APP亦通過台北市視障者家長協會「APP無障礙認證」，未來將持續優化，致力為身心障礙者、高齡族群打造友善數位環境。

凱基銀行持續以「使用者為中心」推動全方位金融服務，並積極優化各項作業流程，實踐公平待客的社會責任，提供客戶更有溫度及更有感的金融服務體驗。