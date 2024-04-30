台灣大永續發展、經濟成長雙軌 連十年挺進「公司治理評鑑」前5％企業

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臺灣證券交易所公布第10屆「公司治理評鑑」結果，台灣大哥大在千家上市櫃公司中脫穎而出，名列「公司治理評鑑」前5％，為此評鑑最高榮耀。同時也是全台僅有的8家企業中，連續10年來挺進前5％佳績的企業之一。

「公司治理評鑑」係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大構面共78項指標，綜合評量企業的公司治理情形。其中，本屆評鑑指標為引導公司重視永續發展，更將「推動永續發展」構面權重自 24％調升為 28％，顯見企業永續使命的重要性。

台灣大哥大表示，台灣大致力落實誠信透明的公司治理，在追求企業競爭力，為八大利害關係人創造最大回饋與價值的同時，也將永續治理視為公司營運最高原則，將「永續發展委員會」提升為董事會層級，由董事長及五位獨立董事擔任委員，與「薪酬委員會」、「審計委員會」、「風險管理委員會」及「資通訊暨個資隱私安全委員會」分庭抗禮，發揮最高治理精神。

台灣大更致力節能減碳，在永續暨生態保育戰中，將「保護生物多樣性，Biodiversity」視為永續發展的關鍵要素，於2022年制定「生物多樣性與零毀林宣言」，實施集團層級之生物多樣性及零毀林保護措施；將2023年訂定為「生物多樣性元年」，與學研機構、保育單位或社區等利害關係人合作，減少破壞自然棲息地，遏止生物多樣性喪失。

台灣大透過積極減碳、提高綠電佔比，開發新型潔淨能源等三大方式，減緩地球生態系統面臨的沉重壓力。台灣大合併台灣之星後，已完成關閉台灣之星3G網路，透過3G MOCN整合、與拆遷重複佈建站點，導入採用智慧節能設備、運用AI降低電量等作法，營運過程中，大幅降低用電量；若以長期潛在節電量計算，對比兩家公司電信基礎建設各自運作，每年可節省用電高達1到2億度，減碳量高達10.2萬噸，相當於255座大安森林公園的吸碳量。台灣大更積極參與新能源開發，分別就「去碳燃氫」、「地熱發電」、「洋流發電」研究計畫與中研院產研合作。

台灣大積極攜手供應鏈夥伴打造綠色價值鏈，朝2035年供應鏈減碳量23％目標邁進，同時成為亞洲第一家以「控制升溫在1.5°C」情境通過SBTi 審查2050 年淨零路徑之電信業者。展望未來，台灣大推升台灣資通訊產業發展同時，將持續以國際級永續標準自我精進，推動永續責任、經濟成長雙軌前行，朝區域級科技電信集團邁進。