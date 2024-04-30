竹山國際茶道節5／11登場 逛展玩手作還有小旅行

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「2024竹山國際茶道節」記者會30日在竹山紫南宮第一停車場登場，宣布活動5月11日開幕，除了展售攤位、茶文化表演，還推出茶葉香囊、檸檬酸柑茶、茶雕、茶苔球等多樣手作DIY，另也提供多路線小旅行，帶遊客飽覽茶園風光，體驗採茶，盼為期9天活動創造超過3000萬元商機。

竹山鎮長陳東睦30日主持「2024竹山國際茶道節」記者會，名間鄉長陳翰立、南投縣議員蔡孟娥、南投縣農業處長蘇瑞祥等人共襄盛舉，邀民眾5月11日至5月19日來竹山紫南宮第一停車場參加活動，現場有綠茶、紅茶、烏龍茶等展售，開設多樣手作DIY及多路線遊程。

陳東睦說，竹業、茶業是竹山鎮重要的產業，每年農曆春節鎮公所舉辦竹藝燈會已有點名氣，茶道節則希望能協助茶農行銷春茶，為期9天的活動，天天都精彩，不僅邀請日本、韓國的茶道師展演，透過茶道進行文化交流，假日也邀請藝人來表演。

竹山鎮公所指出，國際茶道節結合食農教育，開設茶葉香囊、檸檬酸柑茶、茶雕、茶苔球等多樣手作DIY活動，也設計茶韻風情小旅行、茶香見學小旅行等多路線遊程，帶遊客至茶園飽覽大自然風光，體驗採茶、揉茶、製作茶球及蕃薯竹筍包等，各項體驗活動及遊程已開放線上報名。

陳東睦表示，今年持續推出「消費買千抽好禮」活動，遊客在參展攤位消費，滿百元可集1點，滿10點可獲1次抽獎機會，4000份獎項包括紀念便當盒餐具組、保冷袋、野餐墊、保溫瓶等實用物品，還有紫南宮錢母套幣，及金或銀色錢母，盼能為小鎮創造超過3000萬元的經濟效益。