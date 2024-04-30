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追求卓越ESG治理 中華電信再蟬聯臺灣證券交易所公司治理評鑑Top 5％

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臺灣證券交易所公布第10屆(112年)公司治理評鑑結果，中華電信再度以優異的公司治理成績，第九度蟬聯上市公司中最優等之排名前5％之佳績。

此外，在「市值100億元以上之電子類」上市櫃公司中，中華電信同樣獲得評鑑結果名列前10％之最佳成績。

中華電信在公司治理的各個面向，包括「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等，持續展現優異的成績。特別是在強化董事會職能方面，中華電信將永續發展委員會及風險管理委員會提升至董事會功能性委員會層級，前者更與原有策略委員會合併更名為永續發展暨策略委員會，進一步擴大董事參與重要ESG及風險管理議題；更積極導入經濟部產業發展署推廣之台灣智慧財產管理規範(TIPS)，是國內首家完成驗證的電信業者。

回顧112年，中華電信除了追求符合公司治理評鑑各項指標外，對ESG治理有著更高的自我要求。中華電信充分認知企業對生物多樣性的責任，積極承諾2030年達到淨正向影響及無淨毀林目標，並擴大植樹造林計畫。在MSCI ESG評等的最新報告中碳排放及隱私與資料安全等二項指標表現優異，大幅領先同業。

推動高階經理人獎勵性薪酬索回政策，也是台灣少數透過該制度確保高階主管決策與股東利益連結的企業；將責任投資原則導入短期資金運用管理，透過金融工具，在財務面攜手交易往來伙伴，對於短期資金運用之交易對象，要求其ESG評等須達一定標準，一同落實永續發展目標。

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