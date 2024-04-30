HYUNDAI N City品牌展 5／10-5／12台北華山園區盛大首演

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HYUNDAI IONIQ 5 N自3月正式登場以來廣受消費者好評，南陽實業宣布，全台首間N品牌體驗店「N City」將於5月10日在『台北華山1914文創園區』快閃亮相，現場將展示IONIQ 5 N與即將發表的全新車型TUCSON L N Line，對於性能個性車款有興趣的車迷朋友歡迎前往該文創園區共襄盛舉。

HYUNDAI 汽車高性能子品牌「N」品牌源自現代汽車集團NAMYANG南陽研發中心，和德國紐柏林賽道(Nürburgring)的首字母縮寫。廠徽N的形狀靈感來自嚴苛賽道上的曲線，象徵HYUNDAI汽車積極致力於開發高性能車款的毅力與決心。經歷刁鑽彎道、劇烈高低起伏及艱難的操控環境，並克服一切工程極限後，N品牌高性能車款自此淬鍊而生。2014年HYUNDAI汽車以N品牌重返WRC世界拉力錦標賽，成功斬獲多次世界冠軍榮銜。而品牌因應EV世代電氣化發展而屢獲殊榮的E-GMP 平台，更是提供IONIQ 5 高性能電動車最完美基礎，IONIQ 5 N的問世確立HYUNDAI汽車在電能技術的領先地位，進軍TCR、WRC等多項賽事取得勝利的成功經驗，更是為 N 品牌的誕生奠定了堅實的基礎。

為讓台灣消費者更認識N 品牌，HYUNDAI汽車舉辦「N City品牌展」，現場規劃「N主題區」及「互動體驗區」兩大區塊。主題區陳設N品牌發展故事，讓消費者能夠快速了解N品牌特色及亮點，體驗區設計了闖關集點、特製拍照圖框、扭蛋、每日限量爆米花等多項趣味體驗及好禮，想要一次認識HYUNDAI汽車 N品牌，5月10日至5月12日至2024華山1914文創園區HYUNDAI N City品牌展，歡迎車迷們與家人一同共襄盛舉！

＠＠有關【HYUNDAI N City品牌展】詳情:

 展出期間： 5月10日～5月12日

 展示地點：華山1914文創園區中A4館 (台北市中正區八德路一段1號）

 營業時間： 10:30~18:30 (免費入場)