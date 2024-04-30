輪胎業界首創 日本普利司通以AI感測器捕捉輪胎軌跡創作

日本普利司通亞太區宣布精心推出「掌控極致性能的藝術」Potenza 系列輪胎活動，透過創新的方式記錄極致駕馭體驗的輪胎軌跡，創作成為獨特的藝術作品。

日本普利司通大膽地提出一項核心命題：「輪胎能創造藝術嗎？」 為了探索這個問題，日本普利司通團隊與不同背景的藝術家、創意技術人員、專業車手和賽車運動愛好者合作，重新詮釋輪胎。透過人工智慧感測器追蹤技術在高性能跑車上的應用，在極致駕馭過程中繪製空間和速度的模型，以靜態和動態形式創作了四件迷人的藝術作品，生動地展現日本普利司通 Potenza 系列輪胎四項優異的性能特點：「高速」、「抓地力」、「操控力」和「精準」。針對車主們對極致駕馭的需求，日本普利司通也是積極回應台灣市場。被譽為「賽道爭奪獎盃的神胎」的 Potenza RE-71RS、為注重性能的日常使用車主打造的 Potenza Sport 與專為賽車愛好車主設計的旗艦街胎Potenza Race，皆滿足了車主們對優異性能輪胎不同的期待。

自 1979 年起，日本普利司通 Potenza RE47 世，「Potenza」這個輪胎系列就受到全球運動性能駕駛愛好者一致的推崇與讚賞，不僅專為高性能轎跑車而設計，更是全面提升輪胎在乾濕路面上的性能表現，樹立專業、頂級運動性能輪胎的新標竿。對於注重性能表現的日常使用車主而言，Potenza Sport以卓越的過彎表現與直線穩定性，成為專業頂級運動性能車胎的新標準，無論在潮濕或乾燥路面上皆能提供優異的操控體驗。Potenza RE-71RS 以其高速穩定性和轉向精準性能而聞名，經過精心設計的溝槽與特殊花紋設計，能夠滿足駕駛向極限挑戰的所有想像，有著「賽道爭奪獎盃的神胎」美譽。專為超跑車主在賽道環境使用所設計的 Potenza Race，屬於半熱熔街胎高標性能設定，擁有出色的賽道駕駛乾地抓地力與頂尖的煞車性能， 取得 Lamborghini Huracán STO 與 Seat Leon Cupra 的認證，成為其高性能版本的原廠配胎。

為了傳達 Potenza 系列輪胎特性的魅力，日本普利司通以「掌握極致性能的藝術」為主題，創作四款獨特的藝術作品：「高速」、「抓地力」、「操控力」與「精準」。透過結合人工智慧空間追蹤技術與記錄駕駛數據，將 Potenza系列輪胎性能上的優異特性化為四件藝術作品。其中「高速」展現輪胎卓越的直線穩定性；「抓地力」呈現輪胎在乾燥與潮濕路面下出色的轉彎和煞車性能；「操控力」」展示超凡掌控與靈敏轉向；而「精準」則顯示輪胎在急轉彎時的精準控制。普利司通亞太區品牌行銷與傳播總監 Lennard Kwek 表示：「『極速即是臻美』，正如賽車運動透過比賽的視覺刺激吸引車迷一般，我們希望透過藝術的形式來傳達振奮人心的駕駛體驗，而日本普利司通輪胎功不可沒。

為全球車主極致駕馭體驗提供解決方案的日本普利司通，其所提供的輪胎解決方案對於在全球頂級專業賽事系列賽中更是佔有重要的地位，包括 SUPER GT 賽車比賽、全日本摩托車公路錦標賽以及北美的 Firestone （泛世通）品牌 NTT INDYCAR SERIES。 日本普利司通同時也為 FIM 耐力世界錦標賽(EWC)和 MFJ 全日本越野摩托車錦標賽等國際賽事提供輪胎。 在業餘車手參加的類別中，日本普利司通贊助了豐田 GAZOO Racing GR86/BRZ盃和全日本體操錦標賽等各種賽事，並在 2024 年成為日本超級太急系列賽(Super Taikyu Series)的官方輪胎供應商，日本普利司通以「Empowered by BRIDGESTONE」在賽事中亮相。 除了對賽車運動的承諾，日本普利司通還支持永續能源車計劃，例如贊助日本普利司通世界拉力盃錦標賽和日本普利司通世界太陽能車挑戰賽，以提高零排放車輛的能源效率。 這些努力凸顯了日本普利司通致力於推動永續移動解決方案，同時實踐賽車運動環境永續性的承諾。透過永續性的全球賽車運動，日本普利司通集團希望激勵每個人充分發揮潛力，

並使自己成為新世代移動解決方案不可或缺的一部分。作為日本普利司通E8承諾的一部分，該公司旨在履行其「EMOTION (情感)透過促進追求移動的熱情，普利司通於現在與未來將繼續為世界各地的人們帶來感動和樂趣」的企業承諾。

日本普利司通「掌控極致性能的藝術」廣告片首檔將在泰國、印尼、越南、馬來西亞和新加坡的主要數位媒體管道播出，接續將在其他國家播出。如欲了解有關日本普利司通「掌握極致性能藝術」的更多資訊，請造訪下方連結：https://www.bridgestone.com.tw/zh/map