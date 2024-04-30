台中通APP遭批大灌水、成效差 數位局：積極優化服務

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「台中通」APP去年7月上線以來下載量突破248萬，不過台中市議員陳俞融等人30日指出，該APP目前有約145萬個會員加入，外縣市註冊的會員卻多達約68萬人，占了4成6，質疑會員數「大灌水」市府還引以為傲；數位治理局長林谷隆說，APP前身是台中購物節APP，因此繼承多數當時的會員，正積極優化各項服務。

台中市議會30日進行財政經濟業務質詢，市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人關心台中通APP建置成效。陳俞融說，台中通是提供市民使用陳情平台、線上申辦、繳納規費等市政服務，145萬會員數中，外縣市民眾多達68萬人，占了4成6，批會員數「大灌水」市府還引以為傲。

陳俞融說，台中通現行的會員分級制度分為金、銀、銅、基本4等級，其中金質會員871人，占總數約萬分之6；銀質會員31.1萬人，占總數約2成；剩餘會員中有113.3萬人是為了購物節抽獎需求申請的銅質會員，占總數7成7，質疑台中通的會員多數為購物節灌水進來的，也沒人想升級金質，分級會員制度「形同虛設」。

陳俞融提到，台中通使用服務使用最多功能是參與市府大型活動，比例有62.83％，跟市民服務有關的支付繳費6.13％、線上申辦2.3％、福利資訊2.05％，甚至需要金質會員才能使用的圖書館藏功能僅1.48％，顯示多用來購物節抽獎、登錄發票，對於「花了市民納稅錢，本該服務市民」的APP來說，成效不彰。

陳淑華、張芬郁說，數位局應思考如何提升其他市政服務如線上繳費、圖書借閱等功能之使用率，並擴大吸引台中本地市民加入台中通，達到智慧城市服務市民的目的。

林谷隆說明，由於現行台中通APP的前身就是台中購物節APP，因此繼承大多數當時因購物節下載使用的會員數量，目前正積極優化台中通各項服務，以便利市民使用。