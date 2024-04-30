新光金重啟與台新金合併研究 金管會：增資最重要

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新光金26日董事會中通過重啟與台新金合併評估案，金管會30日表示，金管會最重視的與最關注的就只有希望新光金對新光人壽子公司順利完成增資，對於新光金董事會決議的其他任何議案，則不予評論。

銀行局表示，新光金作為新光人壽的唯一股東，應該完成對壽險子公司的增資義務，現階段最重視的也是增資，至於董事會的決議，或外界對於金金併的解讀，都不是監理機關現在關切的重點，對於董事會的決議，不予評論。

銀行局指出，董事會僅是針對合併案進行評估，參與董事會的所有董事成員，對於任何議案，都必須是基於善盡善良管理人的角度來檢視所有的議案，是公司治理的一環。但對於金管會來說，金控對於子公司的增資法定義務，才是監理機關最關注的。

保險局也表示，新光人壽現在資本適足率（RBC）沒有達到法定標準200％，新光金增資新光人壽，以維護保戶權益，是現在最重要的事情。

保險局要求新光人壽在1個月內、也就是5月24日前，要提出改善計畫，讓RBC可以回到200％；銀行局也有要求新光金在6月24日前針對協助人壽子公司RBC回到法定標準，要提出改善計畫。

銀行局解釋，給予的時間不一樣，主要是考量金控大股東組成多，需要較長的溝通程序，因此給予金控比較長的時間提出改善方案。

但若6月底新光人壽資本適足率（RBC）依然不到200％？保險局表示，目前先等新光人壽將改善報告提出來，若6月底還未達到，會再進一步溝通。