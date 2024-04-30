峻旭實業五十年精進歷程卓越 醫療植體加工成績斐然

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峻旭實業以自行車零件加工起家，在加工領域不斷精進、鑽研及探究，五十多年用心經營更獲廠家肯定與青睞，廠內設備亦因應產業環境更迭因時制宜地增添，現階段建置逾40台設備，除了在各式零件加工、自行車零件、汽機車零件代工奠定堅固基礎，近20~30年更在醫療植體、醫療器械加工交出亮麗成績，

峻旭從傳統工序轉到NC、CNC電腦自動化，設備從凸輪式自動送料車床、銑床，進階到CNC加工中心，近年來更升級至日系五軸多盤，由克特機械一路陪伴，從國產五面加工中心，到日本松浦五軸多盤設備，加工效率提升更顯現在營運成長；對時下缺工問題，峻旭則引進松浦五軸多盤機台以因應，尤其對於骨板產品多樣的特性，不僅生產排程更靈活、換線機動性更高，松浦機械高妥善率的表現對於夜間及假日的無人加工更有助於在日漸競爭的加工業佔據優勢。

值得一提的是，峻旭實業創辦人林世卿對二代三兄弟皆回歸家族事業感到相當欣慰，傳承啟動，兄弟齊心，其力斷金，辛苦建立的江山得以延續，即使三兄弟所學的分別是農業、獸醫、統計等，在林世卿計畫性的栽培下，不但能在開拓新客戶上提供助力、在公司經營上融合所學，現在更開始導入第三代的本科系所高材生，傳統與前衛激盪出的花火將是驅動峻旭向前的動力。

憑藉多年蓄積豐沛的能量，峻旭提供一條龍服務，沖床、車床、銑床及五軸同動加工，重要的是，峻旭具備加工難切削材之專業能力，如:非鐵金屬、不鏽鋼、特殊鈦金屬及鋁鎂合金等材質，展望未來，目前廠房用地包含未來藍圖規劃皆已擘劃完成，峻旭已準備好面對並迎向挑戰，亦歡迎航太及能源產業業者洽談合作，共同邁向未來。