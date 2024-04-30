永遠少1人！割頸案死者胞姊生日 粉專發文盼各界捐款幫助

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新北市某國中少年在「乾妹」教唆下涉殺害隔壁班男學生，少年與「乾妹」4月12日被依殺人罪移送新北地檢署後，檢方聲請收押禁見，新北地方法院少年法庭裁定2人均收押禁見。臉書粉專「孩想陪你長大聯盟」今（30日）指出，今天是死者胞姊的生日，這個家庭從去年的平安夜，永遠少1個人，盼各界透過新北市好日子愛心大平台捐款幫助他們。

臉書粉專「孩想陪你長大聯盟」發文指出，今天是死者胞姊生日，可能很多人不知道死者的姊姊是怎麼了，姊姊因為一些狀況所以年紀永遠停留在小時候，對姊姊而言其實並無法意識到弟弟的離開。

「有個我永生難忘的畫面，在第一次見到姊姊的時候，她不斷喊著我的名字，接著就是問弟弟呢，當下真的心如刀割，十分疼痛，至今想起都還是萬分酸澀。」

「孩想陪你長大聯盟」說，原本這家人，在今天是開開心心的吃著蛋糕，分享著生活的瑣事，替姊姊許下一個個美麗簡單的願望，也許是身體健康，也許是平平安安，但，這個家從去年的平安夜，永遠少了1個人，希望大家給死者父親、母親、姊姊一些祝福，和姊姊說聲生日快樂。

此外，民眾可透過新北市好日子愛心大平台捐款，費用會用來照顧姊姊，醫療支出等，有餘力的夥伴再請多多宣傳，為使專款專用請務必於匯款單備註欄註記以下文字：「指定 楊生校園重大事件家庭照護專案」。