台南各區聯合禁用吹葉機 庭園造景公司傻眼明年退場

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台南市一家老字號庭園造景公司，常承包各區除草、修剪路樹工程，近日陸續接獲北區、七股區、善化區三個區公所要求全面禁用吹葉機，避免揚塵製造空汙。業者指出將增加3倍人力成本，向公部門反映無解，已打算明年退場，問題一旦回到公部門，勢必需要更多經費解決，孰輕孰重，等著看。

業者指出，大範圍的除草、修剪行道樹，動輒清出2、300袋雜草、樹葉，若不用吹葉機將修剪下來的樹葉、雜草集中，改用竹掃帚、鐵扒、竹扒等工具，碰到柏油路面，不但耗損率高，效率又低，增加成本也就算了，還得調度3倍人力，本來1天的工作，可能要拖2、3天。

業者指出，近兩年來承包政府公部門標案時，標案內都規定禁用吹葉機，不過春、夏季較沒有揚塵空汙的時間不受限制，所以不僅民營業者使用吹葉機，就連公部門清潔隊也偷偷使用。

業者表示，4月25日率先接獲北區區公所通知，全面禁用吹葉機；29日又陸續接獲七股、善化區公所通知，均要求禁止使用吹葉機。

業者向區公所承辦人員陳情，過去只限制秋冬季使用，現在合約簽下去了，公部門才突然要求業者全面禁用吹葉機，且沒有其他配套辦法，業者只能增加人力與工具，甚至可能要做虧本生意。若問題無解，只好明年退場，不再承包政府標案。大規模的老字號廠商都接不下來的案子，相信其他小廠商更難承包，最後問題仍然要公部門自己設法解決。

善化區公所指出，2020年、2021年的行道樹及區內周邊境整理標案約400多萬元，最後都流標，鄉下農村範圍大的地方，若禁用吹葉機，確實很麻煩，如果廠商退場，公部門自己處理的結果，成本會更高，最後可能選擇增加經費來解決問題，在環保與經費之間如何取得平衡，是一大難題。