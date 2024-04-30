第3次碳費審議會5／7召開 說明相關子法及鄰國狀況

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環境部日前預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」、「碳費收費對象溫室氣體減量指定目標」3項攸關未來碳費徵收的草案，其中，針對提出自主減量計畫的事業，提供2種優惠費率，未提出的事業則為一般費率，待碳費費率審議會決議。環境部30日表示，將在5月7日召開第3次碳費費率審議會，會中將說明碳費相關3項子法內容及韓國、日本、新加坡實施碳定價實施情形。

根據環境部預告草案，「高碳洩漏風險事業」提出自主減量計畫，未來被徵收的碳費，即「排放量」除享優惠費率外，再根據「碳洩漏風險係數值」逐期調高，第1期碳洩漏風險係數值數值為0.2、第2期0.4、第3期0.6，相當於給予最高打2折優惠，引發爭議。

多個環團今天就發布聯合聲明批評，碳排大戶達到寬鬆的自主減量指定目標，竟能享優惠費率和碳費「2折」優惠，宛如大賣場下殺折扣周年慶，呼籲賴政府修正碳費漏洞，停止大開企業規避義務的後門。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴今天表示，5月7日將召開第3次碳費費率審議會，屆時會向委員報告鄰近國家韓國、日本、新加坡執行碳定價背景、實施情形，也會說明3項碳費相關子法內容，第3次碳費費率審議會是否會討論到具體的碳費費率，則視當天討論情形而定。

不過，有碳費費率審議會委員表示，碳費相關3項子法4月29日才公布，想必委員們需要在會中花很多時間討論，恐怕很難在第3次審議會就決定具體碳費費率。