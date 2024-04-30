旺旺公益演唱會到台北榮民之家 慰勞長者

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旺旺集團長久以來推廣「敬老」及「尊老」孝親活動，30日在新北市台北榮民之家由蔡衍明愛心基金會舉辦「找回爺奶的幸福感」公益演唱會，蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，基金會自2013年開始秉持董事長蔡衍明理念，宣導「讓孝順成為一種習慣」及「讓奉獻成為一種榮耀」，倡導志工服務，一同關愛長輩，另也藉由音樂傳遞孝悌敬老的精神。

表演活動邀請到「長腿姊姊」秀場女王熊海靈、「小崔苔菁」石中玉、「小調歌后」甄虹與「小鄧麗君」劉洋等多位暌別已久的巨星，在知名秀場主持人蔣銀光的帶領下，演唱多首耳熟能詳的經典老歌，包括〈三月裡的小雨〉、〈夜來香〉、〈夜上海〉、〈愛神〉、〈我的心裏只有你沒有他〉、〈月亮代表我的心〉、〈王昭君〉、〈我只在乎你〉和〈巧合〉等歌曲，與現場百餘位的住民們同歡，陪伴他們共度午後時光。

周哲仁說，感謝台北榮民之家主任劉化宇，對基金會的活動非常支持，今年第2場公益演唱會來到榮民之家，基金會近年來與台灣26所大學合作，讓從事社會服務的學生一起訪視獨居老人，讓他們感受到溫暖，今年也在全台規畫20餘場公益演唱會活動，讓長者開心之外，也可以藉由活動唱歌跳舞，運動身心。基金會的公益活動顯示了董事長蔡衍明關懷弱勢不遺餘力，希望傳遞「老吾老以及人之老」孝道觀念，倡導全民關懷弱勢，一同關愛長輩。

台北榮民之家副主任陳玉麒表示，這是蔡衍明愛心基金會第一次來榮民之家表演，非常感謝蔡董事長，找到這些有名的演藝人員到這裡演出，讓所有的長者能接受到這麼動聽的音樂，每個人都很高興，尤其是今年105歲的曹玉昌伯伯，還舉手向大家敬禮致意，他心裡一定非常激動，十分感謝基金會舉辦這場溫馨演唱活動，攜手陪伴長輩，也留下美好回憶。