揭露求職詐騙新手法 桃園市府進校園辦宣導

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每年暑假與畢業季是青少年打工、新鮮人求職的旺季，而不肖業者常利用青年朋友急切謀職與社會歷練不足等弱點，刊登不實徵才廣告，引誘其前往應徵，進而詐騙財物或使其淪為從事不法之工具。桃園市政府就業職訓服務處特別規畫30場次「求職安全校園劇團宣導活動」，4月起陸續在轄內大專院校及高中職等學校巡迴演出，首場今於開南大學起跑，現場同學反應熱烈，活動頗受好評。

桃園市政府就業職訓服務處今年特邀深耕藝文領域20餘年的蘋果劇團，將求職打工階段常遇之詐騙手法及應變措施，以戲劇方式呈現。故事結合時下熱門「實境秀節目」的方式呈現求職詐騙案例，用趣味生動的表演，讓同學融入情境並從中了解求職過程中可能發生的陷阱，活動中也辦理有獎徵答，透過實際互動方式，加強學生面對求職陷阱的應變能力及建立正確的就業安全認知。

隨著社群網路日趨發達，詐騙集團常利用 LINE、Facebook以及Instagram等社群軟體刊登求職詐騙廣告，以「短期打工」、「低勞動高報酬」、「時間彈性自由」、「業績獎金高」或「在家操作手機工作」等不實條件吸引求職者面試，並對其進行產品銷售，以及巧立各項名目索取費用等，求職人應再三注意。

面對即將到來的畢業打工求職旺季，就職處建議求職者可透過「各地公立就業服務站」及「人力銀行網站」尋找職缺，較有保障，也提醒於求職面試時，一定要特別留意徵才內容、勞動條件及報酬是否合理，不隨意繳費或簽署不了解之契約文件，同時保護好自己的求職安全及隱私。如有任何有關求職詐騙問題，可撥打求職防騙專線03-3334068即時洽詢。