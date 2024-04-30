萬科聚焦三大業務 清理轉讓非主業財務投資

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萬科30日舉行股東會，萬科董事會主席郁亮表示，公司已制訂瘦身健體一攬子方案，統籌好降負債和高質量發展，通過堅定瘦身，調整融資模式，降解風險。未來，除了綜合住區開發、物業服務、租賃公寓三大優勢主業外，萬科將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資。

綜合港媒報導，在股東大會上，對於外界關注的萬科股價問題，郁亮回應稱，股價目前表現肯定達不到股東要求，正制訂管理團隊增持股票計劃方案。

報導稱，郁亮指出，萬科制定一攬子方案，以實現三項目的，首先是降負債，未來兩年削減付息債務人民幣（下同）1,000億元以上，未來5年付息負債總規模要降一半以上；第二，完成融資模式轉型，從統借統還、主體信用為主的模式，逐步轉向以項目、資產信用為主的融資模式。第三是完成聚焦主業，騰出有限資源、做好做強綜合住區開發、物業服務、租賃公寓三大主業。

郁亮強調，除上述三項主業外，萬科將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資。同時，堅決大力度推進商辦等大宗資產交易，計劃每年完成200億元。

報導指出，萬科總裁祝九勝表示，今年以來，萬科已新增融資提款168億元，境內新增融資平均成本3.33％，公司銀行端的融資渠道保持通暢。

萬科大股東深鐵集團董事長辛傑稱，作為萬科公司的長期股東，深鐵集團會一如既往支持萬科的良性發展，不會因市場波動而動搖。