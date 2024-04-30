「XMOTO 全自動洗機車設備」樹立AI智慧洗車新標竿 最強無人店領潮流

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

XMOTO AI 全自動洗機車設備總部於日前正式開幕，主打最新24小時無人店，快速洗車只需3分鐘，迅速成為廣大機車族的吸睛焦點，開幕當天，逾120位嘉賓到訪。店面裝潢搭配工業風精緻網美風格，打造全台唯一全新自動洗車連鎖品牌。業者不僅開創出新的商業模式，更打開廣泛客群的全新藍海市場，樹立AI 智慧洗車新標準，引領2024年最強無人店的誕生。

該品牌總部坐落於高雄左營熱鬧商圈，顛覆以往洗機車只能遠赴偏遠地區自助洗車的窘境，在市區商圈裡僅3分鐘就能快速洗車，讓機車族群輕鬆實現保持乾淨的態度，不必擔心打扮得體卻沒有清爽交通工具可匹配，業務夥伴也能透過乾淨的車輛提升專業形象。董事長葉家瑋表示，全自動洗機車設備將重新開拓市場，且因實現「無需人力」、「無需管理」雙革命性突破，領航最新無人店模式，未來各縣市將持續拓點，讓洗車服務更普及便民。

洗車模式從約50元至150元，未來將搭配LINE會員系統，讓消費者可不定期享最新活動及優惠。只需短短三分鐘就能把車洗乾淨，讓洗車不再耗時，身體也不會溼答答。該服務除相當便民外，設備也非常省水省電，透過經常清洗保持車體乾淨，能延長機車外殼使用年限，期望企業在永續議題上，能為地球、台灣盡一份心力。

葉家瑋指出，往常公司經營主軸為連鎖餐飲加盟體系，但疫情後遭受缺工、各項成本高漲影響，決心投入無人產業，持續提升設備效能，達到真正免人力、免管理產業目標。

目前XMOTO全自動洗機車積極在各地展店，並找尋志同道合經銷夥伴，今年也預計將插旗高雄、台南、台中、新竹、台北等縣市，未來將以品牌風格展店，讓各地區機車族皆能體驗方便、簡單、快速洗車服務。總部地址：高雄市左營區至聖路147號、經銷專線：0980-181151。