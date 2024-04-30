台灣企業全球CBPR驗證 資策會下半年可授予

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全球跨境隱私規則論壇（Global CBPR Forum）為台灣隱私執法串接國際的管道之一，而執行企業全球CBPR驗證的當責機構（Accountability Agent, AA）將由資訊工業策進會科法所擔崗，預計於本年下半年可開始授予我國企業全球CBPR驗證。

根據國際時事了解，Global CBPR將是一項由美方主導、放諸全球共識旳隱私權新法制，未來有可能與歐盟GDPR相提併論。Global CBPR Forum對於申請成為全球CBPR當責機構AA，主要執行全球CBPR驗證業務訂有嚴格規範，資格取得須經過嚴謹審視。國發會30日表示，推動我國資策會於美國華盛頓特區時間4月29日正式成為全球當責機構之一。

國發會表示，當責機構需經由政府機關推動，申請組織必須向Global CBPR Forum釋明，在國內主管機關對其監理情形，會依循全球CBPR綱領揭示的各項原則規劃其驗證條件及程序、完備相關制度面與組織面機制以避免利益衝突的發生等治理事項，且2年效期屆至時，須再次向論壇申請複審，才能延續授予企業全球CBPR驗證的資格。

資策會此次取得當責機構資格，是繼110年6月成功申請成為APEC CBPR當責機構後，隨CBPR向全球範圍擴大，進一步再次取得全球CBPR驗證的授證資格。跨國大型企業如蘋果、IBM、HP、Cisco、GE HealthCare、默沙東藥廠（Merck ＆ Co.）、萬事達卡、NAVER Cloud、Electronic Arts、Kakaogames等亦有取得APEC CBPR驗證。

國發會表示，資策會預計下半年起可望協助國內企業透過取得APEC與（或）全球CBPR驗證，有效表彰企業個資保護水準接軌國際，並將影響力向亞太以外地區拓展，打造全球性的隱私形象，增加爭取國際貿易的合作機會。

國發會為Global CBPR Forum大會下設的「當責機構監督委員會（Accountability Agent Oversight and Engagement Committee）」成員，除負責領導「全球CBPR論壇當責機構申請文件」修訂工作，未來亦將與其他成員合作共同監督全球CBPR論壇當責機構，確保其運作符合全球CBPR論壇相關文件的要求，並持續協調國內個資保護等相關主管機關與國際夥伴攜手推動受信任的資料自由流通，以建構數位經濟發展的良好環境。