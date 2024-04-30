前往主要內容
工商時報LOGO

台灣企業全球CBPR驗證 資策會下半年可授予

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球跨境隱私規則論壇（Global CBPR Forum）為台灣隱私執法串接國際的管道之一，而執行企業全球CBPR驗證的當責機構（Accountability Agent, AA）將由資訊工業策進會科法所擔崗，預計於本年下半年可開始授予我國企業全球CBPR驗證。

根據國際時事了解，Global CBPR將是一項由美方主導、放諸全球共識旳隱私權新法制，未來有可能與歐盟GDPR相提併論。Global CBPR Forum對於申請成為全球CBPR當責機構AA，主要執行全球CBPR驗證業務訂有嚴格規範，資格取得須經過嚴謹審視。國發會30日表示，推動我國資策會於美國華盛頓特區時間4月29日正式成為全球當責機構之一。

國發會表示，當責機構需經由政府機關推動，申請組織必須向Global CBPR Forum釋明，在國內主管機關對其監理情形，會依循全球CBPR綱領揭示的各項原則規劃其驗證條件及程序、完備相關制度面與組織面機制以避免利益衝突的發生等治理事項，且2年效期屆至時，須再次向論壇申請複審，才能延續授予企業全球CBPR驗證的資格。

資策會此次取得當責機構資格，是繼110年6月成功申請成為APEC CBPR當責機構後，隨CBPR向全球範圍擴大，進一步再次取得全球CBPR驗證的授證資格。跨國大型企業如蘋果、IBM、HP、Cisco、GE HealthCare、默沙東藥廠（Merck ＆ Co.）、萬事達卡、NAVER Cloud、Electronic Arts、Kakaogames等亦有取得APEC CBPR驗證。

國發會表示，資策會預計下半年起可望協助國內企業透過取得APEC與（或）全球CBPR驗證，有效表彰企業個資保護水準接軌國際，並將影響力向亞太以外地區拓展，打造全球性的隱私形象，增加爭取國際貿易的合作機會。

國發會為Global CBPR Forum大會下設的「當責機構監督委員會（Accountability Agent Oversight and Engagement Committee）」成員，除負責領導「全球CBPR論壇當責機構申請文件」修訂工作，未來亦將與其他成員合作共同監督全球CBPR論壇當責機構，確保其運作符合全球CBPR論壇相關文件的要求，並持續協調國內個資保護等相關主管機關與國際夥伴攜手推動受信任的資料自由流通，以建構數位經濟發展的良好環境。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。