桃機二航廈C7登機門 搖身一變台灣音樂候機室

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為讓旅客感受更多元的台灣文化魅力，昇恆昌免稅商店與桃園國際機場、文化部、台北流行音樂中心攜手，歷時8個月打造二航廈C7登機門搖身一變成為「島流聲台灣流行音樂候機室」，30日正式亮相還有現場演唱，吸引不少旅客駐足聆聽，以最美記憶離境。

上午啟用儀式，包括文化部政次王時思、文總秘書長李厚慶、桃機公司董事長楊偉甫、桃機總經理范孝倫、昇恆昌總經理江建廷、北流執行長梁序倫及科科科技KKCompany Technologies音樂串流業務群總經理葉展昀等均出席，金曲獎台語歌后鄭宜農更帶來多首動聽曲目為全球唯一的華語流行音樂候機室揭開序幕。

江建廷指出，昇恆昌不遺餘力規劃、打造機場一系列景觀休息區及24個主題候機室等公共設施，其中桃機第二航廈候機室以「台灣X世界精彩心動線」為主題，透過與台灣藝術家、音樂家等產官學合作，將機場化身為藝術創作平台，以台灣創意、文化發想不同的主題候機室，期盼台灣不只是台灣的台灣，更是世界的台灣。

江建廷進一步表示，昇恆昌為此與北流攜手，首度以聽覺感官與旅客互動，讓旅客除了能在有音樂氛圍的候機空間休憩，也能體驗台灣流行金曲，與個人化音樂的創作互動；候機空間規劃成過去、現在及未來式，其中過去式以懷舊的大錄音機卡帶，呈現台灣流行樂重要代表歌曲及金曲獎獲獎精彩畫面，並打造演唱會微型舞台，讓旅客可以自由拍照、打卡；同時北流研發的北流雲TMC-CL1取樣機，讓旅客花不到三分鐘，也能創作自己的台灣流行樂。

李厚慶則讚許機場體驗越來越豐富，並以14世紀歐洲企業家支持文化復興運動為例，稱昇恆昌也在做機場文藝復興運動；並表示，台灣雖小但創作力非常大，機場公司與民間企業一起合作，讓機場展現文化力，向世界分享台灣音樂文化。