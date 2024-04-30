福特限時優惠搶市 全新Focus Wagon ST-Line X升級電動尾門89.9萬

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福特六和5月祭出購車優惠，5月1日至31日止，入主Focus Wagon ST-Line X限量升級便利電動尾門舊換新優惠價89.9萬，再享首年乙式車體險、5年原廠保固及60萬0利率；另New Ford Focus國產全車系同享首年乙式車體險及5年原廠保固，指定車型再升級電動尾門或享最高80萬0利率，德製性能陣線 New Ford Focus ST X雙車型 24年式全新到港，舊換新143.9萬起。

Ford邀請國民老婆泱泱（吳泱潾）與New Ford Kuga聯手推出超香尊榮組合，包含最香限時尊榮價（含舊換新）——EcoBoost 180超質休旅79.9萬起、EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance性能跑旅101.9萬，以及到全台Ford展間試乘，即可有機會獲得全球唯一Kuga限量聯名香水：「ST-Line野性魅影」、「Vignale雋雅之韻」，數量有限，贈完為止。

此外，New Ford Ranger XLT悍漠騎兵版限量 129.9萬霸氣登場，其升級配件總價值超過5萬，敬請消費者把握機會入主全新世代美式正宗皮卡；同時，Ford唯E獨享專案好評延長，Ford純電跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E享專案價179.9萬起，指定車型再享100萬0利率。

New Ford Focus共提供兩種動力編成，其中1.5L EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，擁有同級最佳182ps最大馬力，以及最高17.1km／L的高效油耗表現，完美兼備強勁動能與高效節能，New Ford Focus車系擁有多元車型，包含德規五門掀背（Hatchback）、德規跨界休旅（Active）、德規跨界心休旅（Active Wagon）、德規運動旅行車（Wagon）、德製性能掀背（ST X 6MT）和德製性能旅行車（ST X Wagon）之豐富陣容，提供全方位車型，滿足消費者個人及家庭乘載之用車需求。由Ford Performance性能團隊調校的正德製高性能旅行車New Ford Focus ST X Wagon與手排性能鋼砲New Ford Focus ST X Hatchback 6MT 2024年式全新到港，搭載專屬調校2.3L EcoBoost 280雙渦流渦輪增壓汽油引擎，帶來同級最強280ps馬力。搭配先進照明科技、新世代數位化座艙、完整主被動安全科技以及豐富操駕表現，獲得性能車迷朋友大力推崇，敬請消費者把握入主德製高性能車的絕佳時機。

純正歐洲跑旅New Ford Kuga上市以來，已累積全台超過4萬名車主，持續以豐富大滿配的科技配備，以及高效雙動力編成受到消費者肯定，更打造1.5L及2.0L高效汽油渦輪雙動力供市場選擇。New Ford Kuga全車系標配Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，豪華滿配的EcoBoost 180車型展現出超乎同級的強勢產品力，旗艦以上車型更搭載B＆O音響、足踢感應式電動尾門、12.3吋寬螢幕全數位儀表、360°環景影像行車輔助系統，及HUD智慧抬頭顯示器，兼顧駕駛的便利性與安全性；以性能操控著稱的EcoBoost 250車型則採用先進技術的2.0L雙渦流渦輪增壓汽油引擎，創造同級唯一250ps ／ 5,500rpm最大馬力及38.7kgm ／ 3,000rpm最大扭力，搭配AWD可分離式智慧四輪驅動系統、輕量化鋁合金歐系底盤（前／後皆為獨立鋁合金下控制臂），以及5種駕馭模式（節能、標準、運動、防滑、雪地／沙地），完美兼備強勁動能與高效節能的跑旅特質。

為提升消費者豐富的座艙體驗，針對New Ford Kuga「嗅覺」氣息再度詮釋，Ford首度與氣味訂製專家「 LFP 香料香水實驗室」跨界合作，邀請專屬調香師針對 New Ford Kuga的ST-Line與 Vignale 車型中汲取靈感，獨家客製出兩款極致限量之作「ST-Line野性魅影」、「Vignale雋雅之韻」。