中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑前 5％

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中天生技(4128)表示，證交所公布112年度第十屆公司治理評鑑結果，中天生技集團旗下兩家上櫃公司中天生技及合一生技(4743)連續三屆蟬聯「公司治理評鑑上櫃組前 5％」企業的最高榮耀，也皆獲得「市值 100 億元以上之非金融電子類」上市櫃公司最佳前10％肯定，展現集團在公司治理及企業永續的優異成果。

公司治理評鑑每年由證交所及櫃買中心舉辦，透過「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面80項指標綜合評比上市櫃公司治理表現。本屆(第十屆)共有754家上櫃公司受評，依得分情形分為前5％、6％至20％、21％至35％等7個級距；前5％企業為此評鑑的最高榮耀。

中天生技集團營運涵蓋新藥、醫學保健品、生技投資與有機事業四大領域。其中，合一是台灣生技製藥業首家入選DJSI道瓊永續指數的公司，也是唯一連續兩年入選標普全球永續年鑑的生技製藥企業。

中天生技董事長郭憲壽指出，連續三屆入選公司治理評鑑前5％，是對同仁致力落實公司治理、維護環境永續以及促進社會共融的重要肯定。中天永續發展委員會督導ESG執行成效，將合併報表子公司納入溫室氣體盤查及查證範圍，持續與公益團體合作，照顧弱勢族群及癌症患者，推廣有機健康生活。將持續朝向「健康生活 永續共融」願景前進。

合一生技董事長黃山內說，對於利害關係人關注的永續議題，公司建立完善的公司治理機制，強化董事會職能，推動性別平權、友善職場等作為，並將誠信經營深化為企業文化的一部分，保障股東權益。同時也以實際行動促進社會共融，建立糖尿病足照護網，提升大眾的衛教知識，增進醫療資源的近用可取得性。