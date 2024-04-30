前往主要內容
工商時報LOGO

台南大灣國小「爛菜」調查出爐 市府：無爛菜下肚、外力介入

  • 中時即時 洪榮志
台南市大灣國小日前被議員林燕祝質詢爆料指學校午餐食材採購有弊端，經市府教育局長鄭新輝30日公開調查結果表示，午餐食材採購驗收並無違法，也沒有外力介入脅迫，「爛菜」更沒有讓學童吃下肚。（教育局提供／洪榮志台南傳真）
台南市大灣國小日前被議員林燕祝質詢爆料指學校午餐食材採購有弊端，經市府教育局長鄭新輝30日公開調查結果表示，午餐食材採購驗收並無違法，也沒有外力介入脅迫，「爛菜」更沒有讓學童吃下肚。（教育局提供／洪榮志台南傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南市永康區大灣國小日前被議員林燕祝質詢爆料，指學校午餐食材採購有弊端，經市府教育局政風室檢閱書面資料並訪談相關人員、調取影像檔案後，已完成調查報告。教育局長鄭新輝30日公開調查結果表示，午餐食材採購驗收並無違法，也沒有外力介入脅迫，「爛菜」更沒有讓學童吃下肚。

鄭新輝說，調查報告的4點結論，分別為，一、「學校採購程序有瑕疵，但無驗收不實情事」：瑕疵為缺漏3個月的採購公告，且自今年3月才公告採購結果。之前的學校食材採購，由營養師及大灣、西勢等2校午餐執秘採評選方式辦理，經查閱相關書證，仍以價格為評選標準，且111、112學年度各發生過1次報價較低的廠商卻未得標，因此學校從3月27日以後，決定一律採取最低標決標，且錄影存證。

二、「午餐採購驗收未發現不當外力介入脅迫情事，警政單位也主動介入偵查」：被質疑與前家長會長有關係的食材供應商為陳記及三真蔬果行，但檢視111學年度學校供餐41周，陳記蔬果行僅得標6周，其餘35周都為明賢商號得標；112學年度迄今供餐34周，三真蔬果行也僅得標4周，其餘30周為明仁商號得標，顯示午餐採購並沒有外力介入，使特定業者有增加得標情形。

另外，檢視開標過程的錄影畫面，也未見三真蔬果行人員有意圖干擾情事；從群組對話內容，亦發現學校當日或隔日反映品質不佳的食材問題時，三真蔬果行都依約配合換補貨或退貨扣款。

三、「確認議員揭露品質不佳的食材照片，為學校退貨照片，並未下鍋煮食」：有關廚工反映將劣質食材烹煮供食問題，主要是4月11日因有人休假，調整當日菜單，不出主食檸檬雞柳炸物，但廚師發現小黃瓜與筊白筍品質不佳向午餐執祕反映後，午餐執祕明確指示請廚工盡力挑撿，並將剔除食材堆置成堆，方便向廠商通知退貨扣款。

不過，可能因為當天作業時程已遲延，廚工未依午餐執祕要求辦理，將仍可食用的食材送進烹調區，並請烹調區廚工延長筊白筍烹煮時間，烹調區廚工將筊白筍用滾水先煮過，再與小黃瓜及其他食材混合烹調後出餐，並非「爛菜」。

四、「退貨食材照片不當外流且被扭曲事實，應鄭重澄清」：經訪談人員、檢視廠商通訊群組對話內容、比對書面資料，確認茄子、青花菜及四季豆為111學年度向廠商反映退換貨者；高麗菜、豇豆（俗稱長豆）則為112學年度退貨；至於部分絲瓜、白蘿蔔，則是拍照向廠商反映提醒後剔除未用者。

一般民眾如果揭露一個組織內部非法弊端或不正當行為，其身分都需要被保護；但若退貨的午餐食材照片，指稱是供應給學生食用的食材，照片提供者已扭曲資訊、悖離事實，並引起家長及外界恐慌，實不可取，教育局嚴正譴責這種刻意扭曲事實的行為。

另外，調查報告還綜合提出8項策進建議，提供學校行政輔導小組辦理。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。