台南大灣國小「爛菜」調查出爐 市府：無爛菜下肚、外力介入

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南市永康區大灣國小日前被議員林燕祝質詢爆料，指學校午餐食材採購有弊端，經市府教育局政風室檢閱書面資料並訪談相關人員、調取影像檔案後，已完成調查報告。教育局長鄭新輝30日公開調查結果表示，午餐食材採購驗收並無違法，也沒有外力介入脅迫，「爛菜」更沒有讓學童吃下肚。

鄭新輝說，調查報告的4點結論，分別為，一、「學校採購程序有瑕疵，但無驗收不實情事」：瑕疵為缺漏3個月的採購公告，且自今年3月才公告採購結果。之前的學校食材採購，由營養師及大灣、西勢等2校午餐執秘採評選方式辦理，經查閱相關書證，仍以價格為評選標準，且111、112學年度各發生過1次報價較低的廠商卻未得標，因此學校從3月27日以後，決定一律採取最低標決標，且錄影存證。

二、「午餐採購驗收未發現不當外力介入脅迫情事，警政單位也主動介入偵查」：被質疑與前家長會長有關係的食材供應商為陳記及三真蔬果行，但檢視111學年度學校供餐41周，陳記蔬果行僅得標6周，其餘35周都為明賢商號得標；112學年度迄今供餐34周，三真蔬果行也僅得標4周，其餘30周為明仁商號得標，顯示午餐採購並沒有外力介入，使特定業者有增加得標情形。

另外，檢視開標過程的錄影畫面，也未見三真蔬果行人員有意圖干擾情事；從群組對話內容，亦發現學校當日或隔日反映品質不佳的食材問題時，三真蔬果行都依約配合換補貨或退貨扣款。

三、「確認議員揭露品質不佳的食材照片，為學校退貨照片，並未下鍋煮食」：有關廚工反映將劣質食材烹煮供食問題，主要是4月11日因有人休假，調整當日菜單，不出主食檸檬雞柳炸物，但廚師發現小黃瓜與筊白筍品質不佳向午餐執祕反映後，午餐執祕明確指示請廚工盡力挑撿，並將剔除食材堆置成堆，方便向廠商通知退貨扣款。

不過，可能因為當天作業時程已遲延，廚工未依午餐執祕要求辦理，將仍可食用的食材送進烹調區，並請烹調區廚工延長筊白筍烹煮時間，烹調區廚工將筊白筍用滾水先煮過，再與小黃瓜及其他食材混合烹調後出餐，並非「爛菜」。

四、「退貨食材照片不當外流且被扭曲事實，應鄭重澄清」：經訪談人員、檢視廠商通訊群組對話內容、比對書面資料，確認茄子、青花菜及四季豆為111學年度向廠商反映退換貨者；高麗菜、豇豆（俗稱長豆）則為112學年度退貨；至於部分絲瓜、白蘿蔔，則是拍照向廠商反映提醒後剔除未用者。

一般民眾如果揭露一個組織內部非法弊端或不正當行為，其身分都需要被保護；但若退貨的午餐食材照片，指稱是供應給學生食用的食材，照片提供者已扭曲資訊、悖離事實，並引起家長及外界恐慌，實不可取，教育局嚴正譴責這種刻意扭曲事實的行為。

另外，調查報告還綜合提出8項策進建議，提供學校行政輔導小組辦理。