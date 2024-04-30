股市漲台幣貶 壽險業3月賺431億、近八個月新高

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受惠美台股市3月走揚，保險業把握機會實現資本利得，加上新台幣兌美元走貶，挹注匯兌利益，壽險業3月稅前盈餘達新台幣431億元，寫近八個月新高；產險業3月稅前盈餘35億元，創近26個月新高。

金管會今天（30日）公布，因淨投資利益大幅成長，壽險業首季稅前賺960億元，年增1,223億元；產險業在業務承保利益挹注下，首季稅前賺93億元，年增125億元，雙雙虧轉盈，合計整體保險業首季稅前淨利達1,053億元，年增1,348億元。

單看3月表現，受惠美台股市3月雙雙走揚，保險業伺機實現資本利得，加上新台幣兌美元走貶，挹注匯兌利益，壽險業3月稅前盈餘達431億元，創近八個月新高，產險業3月稅前盈餘35億元，創近26個月新高。

今年首季新台幣兌美元貶值3.92%，在完全不避險之下，壽險業首季有高達5443億元兌換利益，但避險工具換匯成本高達1,068億元，加上避險工具損失4,189億元，及提存688億元外匯價格變動準備金後，累計今年首季壽險業匯損達502億元，相比2023年同期大減543億元。

淨值方面，受惠其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升，截至今年3月底止，壽險業淨值達2兆4,800億元，創近27個月新高，年增3成；產險業則在業務承保利益上揚下，淨值達1,374億元，創23個月新高，年增85.7%。