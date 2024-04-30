健豪慷慨捐贈 攜手臺灣藝術大學圖文系共繪輝煌

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健豪印刷一向致力於支持台灣教育，期望提升學生的學習環境。4月24日由張訓嘉總經理捐贈臺藝大圖文系約一千五百萬元的教學設備，意在讓師生能在最先進的設備下進行學習和創作，共同推動良好的教學品質。

臺藝大圖文系特別舉行捐贈儀式，資深廣播節目主持人鄭開來的開場下，健豪印刷張訓嘉總經理代表捐贈，臺藝大校長鐘世凱頒發感謝狀，誠摯表達最高的敬意，感謝健豪印刷每年對於本校以及圖文系提供良好的設備、實習環境以及給予豐富的教學資源。

健豪印刷除了在數位印製上不斷地創新外，更以社會責任為己任，每年向社福團體、政府機關、學術單位等捐贈，尤其對教育業最為支持。張訓嘉總經理堅信透過對教育品質、環境的改善和捐獻，才能培養出更多具有創新精神和實踐能力的優秀後輩人才，並推動相關產業進步。

此捐贈不僅對圖文系師生是重要的幫助和鼓勵，也是對臺藝大整體教育的肯定。圖文系廖珮玲主任表示，捐贈的教學設備將提升系內教學水平，為師生提供更優良的教學資源，進而提升學弟妹的資訊知能、思考判斷與創造能力。廖珮玲主任亦強調「工欲善其事，必先利其器」，專業的設備是學生全面學習的基礎，對於這次健豪印刷所捐贈的設備，將為本系學生提供更好的學習機會與環境。