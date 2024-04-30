鳳山車站化身「空中鳳城」招商 議員盼解決停車問題

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高雄鐵路地下化後，鳳山車站化身「空中鳳城」成地下化路段第二大車站，交通部授權台鐵公司辦理站體商場營運轉移（ROT）案，預計5月中旬展開招商說明會，市議員期待能與興建中的LaLaport商場共創鳳山繁榮，也提醒要打出差異化經營，並設法解決車站周邊停車問題。

鳳山車站在鐵路地下化後，改建為3棟連棟大樓，共計約有4萬3187.65平方公尺室內面積，由交通部鐵道局興建，目前仍在進行內部細部工程，預定今年年7月完工後交付臺鐵公司進行招商營運。

台鐵公司今天宣布，獲交通部授權辦理「高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案」，即日起開始招商，預計於5月中旬展開招商說明會。

台鐵表示，鳳山車站每日上下車人數約1萬人，鄰近鳳山市區交通便利、商業活動熱絡，車站建築融入古城意象成「空中鳳城」，期望透過引進民間資金與創意經營理念，結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務與機能，提升地方機能完善度，提供高品質且多元的公共服務。

高雄市議員李雅靜樂見鳳山車站發展，能帶動鳳山更多的商機，不過李雅靜提醒，車站周邊有，LaLaport及O13大東捷運聯開案，是否產生磁吸效應值得關注，建議以「南部副都心」概念，從車站大樓劃出區域，整合中央單位南部機構進駐便利民眾洽公，招商部分則須做出差異化，可引進動漫、3C產業等，打造屬於年輕人的聖地。

李雅靜也說，目前車站停車問題嚴重，目前停車場空間光應付搭車需其已顯不足，且車站周邊沒有臨停區問題也尚未解決，務必把停車問題解決，才有未來商場發展空間。