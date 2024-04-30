美智庫：四管齊下遏制中國半導體產業 入侵台灣也拿不到台積電

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【中時新聞網 盧伯華】最近美國智庫學者阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）在《華盛頓郵報》上發表文章，建議美國採取四管齊下的策略遏制中國半導體產業，其中就包括讓中國大陸明白：武力控制台灣也不可能獲得台積電生產晶片的技術和專業知識。

據《芯智訊》指出，該文是依據阿爾佩洛維奇參與寫作的新書《世界岌岌可危：美國如何在21世紀競爭中擊敗中國》（World on the Brink:How America Can Beat China in the Race for the Twenty-First Century）改寫，他是美國智庫席維拉多政策加速器（Silverado Policy Accelerator）的共同創辦人兼執行主席，還曾擔任美國國土安全部、國防部顧問。

阿爾佩洛維奇在《華盛頓郵報》刊文指出，中國經濟實力強大，但還無法生產製造先進晶片所需的精密設備。美國要保持優勢，須確保中國大陸沒有能力獨立建造先進晶圓廠，也無法奪取中國台灣的晶圓廠。所以，必須採取「四管齊下」策略。

首先，全球僅美國、日本及荷蘭有能力生產現代晶圓廠的精密設備，美國近2年實施相關的出口管制，也成功促使日、荷做出相同措施。

其次，美國必須確保晶片供應的多元化。晶片生產高度集中在台灣，對美國、全球而言都是很大的風險，未來的台海發生危機，可能讓台積電無法供應晶片，美國必須增加國內及盟友的晶片生產能力。

第三，美國及其盟友必須明確告訴中國大陸，任何試圖控制台灣的行為，都無法獲得台積電晶圓廠、技術、專業知識、設備及人才。

阿爾佩洛維奇說，不論美國是否為此與中國產生軍事衝突，即使中國接管台灣，美國仍有很多方法可以癱瘓台灣晶圓廠。例如，與台灣當局合作，破壞生產設備；與西方廠商合作，通過遠端操作，讓台積電生產設備無法運轉；或實施禁運，讓中國無法取得必要的化學品或其他零件。

文章還說，美國也要讓中國知道，任何加劇台海危機的行動都會對經濟造成嚴重後果。西方國家在俄烏衝突後迅速結盟，祭出出口管制以禁止俄羅斯獲得軍用晶片，但俄國仍能從中國獲得晶片，削弱了制裁效力。但如果西方國家結盟，全面停止向中國供應晶片，封鎖其半導體產業，中國則沒有其他外部供應來源的支援，這將對中國經濟造成毀滅性打擊。

文章來源：How the right U.S. chip strategy can keep Taiwan free