全壘打！電信三雄擠進上市公司治理前5％ 遠傳、台灣大十連霸

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全壘打！臺灣證券交易所公布第10屆(112年)公司治理評鑑結果，中華電信、遠傳電信及台灣大哥大，全都擠進上市公司中最優等之排名前5％之佳績。其中遠傳、台灣大哥大都是連續十年榮登上市公司組評鑑前5％企業，僅有8家上市企業蟬聯此殊榮。

遠傳從上千家台灣企業中脫穎而出，連續十年榮登上市公司組評鑑前5％企業，僅有8家上市企業連續十年蟬聯此殊榮。公司治理評鑑每年由台灣證交所及櫃買中心舉辦，以「維護股東權益／平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等構面來評鑑公司治理表現。依據主辦單位統計，今年第十屆共有1,706家上市櫃公司受評（上市公司952家，上櫃公司754家），依得分情形分為前5％、6％至20％、21％至35％等七個級距，而遠傳榮登的前5％，即為此評鑑的最高榮耀。

遠傳總經理井琪表示，遠傳不斷精進公司治理、實踐永續承諾，並在徐旭東董事長全力支持下持續推動淨零數位轉型，同時兼顧經營績效及永續發展。這次能夠連續十年蟬聯入選公司治理評鑑前5％是對全體同仁莫大的鼓舞與肯定。遠傳也將一本初心，繼續為股東、客戶、消費者、供應商夥伴、員工創造最大價值，邁向社會共榮、共好。

台灣大哥大在千家上市櫃公司中脫穎而出，名列「公司治理評鑑」前5％，為此評鑑最高榮耀；同時也是全台僅有的8家企業中，連續10年來挺進前5％佳績的企業之一，顯示台灣大在社會經濟環境變動、產業激烈競爭下，持續以穩健公司治理，為股東、利害關係人創造最大價值。

中華電信則是再度以優異的公司治理成績，第九度蟬聯上市公司中最優等之排名前5％之佳績。此外，在「市值100億元以上之電子類」上市櫃公司中，中華電信同樣獲得評鑑結果名列前10％之最佳成績，表現備受肯定。在公司治理的各個面向，包括「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等，持續展現優異的成績。

特別是在強化董事會職能方面，中華電信將永續發展委員會及風險管理委員會提升至董事會功能性委員會層級，前者更與原有策略委員會合併更名為永續發展暨策略委員會，進一步擴大董事參與重要ESG及風險管理議題；中華電信更積極導入經濟部產業發展署推廣之台灣智慧財產管理規範(TIPS)，是國內首家完成驗證的電信業者，充分展現公司完善公司治理架構的決心。