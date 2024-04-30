00932、00690同時配息 搶搭5月行情這天前要上車

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全球金融市場震盪，台股大盤指數持續波動，面對今年5月仍有行情看俏機會，不妨趁勢用台股型ETF作為資產配置。兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（00932）及兆豐臺灣藍籌30 ETF（00690）皆於4／30公告第一階段收益分配評價結果，分別配新台幣0.52元、0.9元，本次配息率分別為2.93％、2.83％。

另外00932及00690這兩檔ETF除息交易日均為5／16、最後買進日為5／15，預計收益分配發放日為6／17，息收族可以掌握5月除息機會。

兆豐投信等權重三兄弟之中，老二就是00932兆豐永續高息等權，這是全臺首檔結合「永續、高股息、等權重」機制的ETF。本檔ETF採用國立臺北大學臺灣永續評鑑，精選出台灣永續評鑑排名中的優質企業，篩選出50檔成份股，為財務體質較穩健、股利率較高、產業動能較佳的題材，兼顧股利與報酬的投資雙優勢。

以00932所追蹤的指數「臺灣ESG永續高股息等權重指數」統計過去六年多，其指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17與臺灣50指數的1.10的表現，可見其指數增添ESG篩選因子後，提升高股息的空間外，亦相對適合偏好ESG永續投資，且期待能抵禦市場波動度、相對穩健領息的投資人。

另外，00690兆豐藍籌30聚焦篩選藍籌股題材中，相對符合財務指標、股利發放指標、財務體質穩健等的上市公司，再依股票市值由大到小排序，選取30檔成份股。根據目前金融市場波動及個股輪動頻繁之下，以00690所追蹤的指數為相對聚焦成分股企業的財務能力，當市場多空盤整時，有機會爭取優於台股大盤指數的行情契機。

兆豐投信進一步指出，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。