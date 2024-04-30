中共政治局會議 陸學者解讀：支持民企拓展海外市場

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澎湃新聞報導，中共中央政治局4月30日召開會議，提到支持民企拓展海外市場、加大力度吸引和利用外資等重要議題。大陸學者認為，拓展海外市場更多是要提供便於民企出海的環境和條件，比如資本流動便利性，要減少民企出海不必要的障礙。此外，吸引和利用外資重點在於，穩定可預期的營商環境，進一步增強外資進入中國大陸，並長期植根中國發展的信心。

會議表示，要堅定不移深化改革擴大開放，建設全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數位貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓展海外市場，加大力度吸引和利用外資。

上海財經大學公共經濟與管理學院教授吳一平說：「以數位經濟為例，受國際環境影響，一些數位經濟企業將供應鏈中部分勞動力密集、附加值低的生產加工環節轉移到了勞動力成本相對較低的地區。與此同時，部分國外訂單也被其他國家的同質產業獲取。按照目前趨勢，未來有可能形成研發與數位裝備製造等高附加值環節保留在國內，部分生產、組裝等低附加值環節布局在國外的局面。」

吳一平表示，數位企業拓展海外市場對於企業發展至關重要。例如，數據的跨境流動是實現數據價值倍增的重要途徑。「目前，數據跨境流動的規則有待進一步完善，這將有利於增強數位企業出海意願，激勵跨國經營企業聯通國內外數據，進行高效開發和使用。」

上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鍾輝勇指出，現在很多民企紛紛出海，出海時，每個國家當地經濟和政治環境不同，面臨市場競爭環境也不一樣。「相信民企可以根據市場情況調整自身戰略，充分發揮競爭優勢。在國內政策方面，更多的是提供便於民企出海的環境和條件，比如民企出海資本流動便利性等問題，減少民企出海不必要的障礙。」

對於會議指出，要加大力度吸引和利用外資，鍾輝勇表示，重點還是在於穩定可預期的營商環境，進一步增強外資進入中國，並長期植根中國發展的信心。

吳一平建議，深入對接《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴協定》（DEPA）高標準經貿規則，加強改革集成創新力度，為外資企業發展打造高辨識度的市場化、法治化、國際化一流營商環境。

「外資招商可與『穩鏈補鏈強鏈』相結合，圍繞重點產業企業，從研發孵化到生產落地提前形成上下游周邊全生態系統化的招商布局，從研發、試驗、規模生產直到總部辦公等，開展區域內空間資源的規劃重組。對重點產業進行國內供應鏈產業鏈摸底，順藤摸瓜以點帶面、以重點企業為突破口引導產業鏈的完整布局。」吳一平說。