湄洲媽今年來台巡安？ 祖廟董事長：待時機成熟

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大陸湄洲媽祖祖廟去年申請媽祖神尊來台巡安，因資料未補齊等原因未能成行。湄洲媽祖祖廟董事長林金贊表示，台灣很多部門、各縣市宮廟都有爭取湄洲媽赴台巡安，但很多計畫需當面溝通、實地考察，現在要等到時間、機會成熟。

5月1日（甲辰年農曆三月廿三）是媽祖誕辰1064周年紀念日，湄洲媽祖祖廟董事會將在大陸福建湄洲島舉行春祭媽祖大典，林金贊於30日接受媒體採訪時做出上述表示。

林金贊介紹，媽祖廟遍布50個國家和地區，達上萬座，敬仰者3億多人，成為了世界性的民間信俗文化。「有海水的地方有華人，就有媽祖」，他強調，媽祖祭典作為「中華三大祭典」（祭黃帝、祭孔、祭媽祖）之一，是體現海內外華人同根同源、民心相通、心靈契合的重要儀典。

林金贊表示，據統計，在台灣，來自大陸分靈的媽祖宮廟超過3000座，每年媽祖誕辰前後，許多來自台灣的信眾會將在台灣恭奉的媽祖神像恭送到湄洲，與祖廟的媽祖塑像供奉在一起，意為「回娘家」和「團圓」。

被問及媽祖祖廟是否有赴台巡安計畫，林金贊說，現在台灣很多部門及各縣市宮廟都有爭取媽祖神尊入台巡安，「（但）主要是我們要先過去踩線，（了解）具體要落實的條件是否成熟」。

林金贊指出，湄洲媽組神尊上一次赴台巡安是2017年的事情，之前一直都在申請赴台行程，但現在只能等待「時間成熟、機會成熟了」。而近期大陸文旅部恢復福建居民赴馬祖旅遊，湄洲媽祖是否會先行赴當地巡安？林金贊僅表示，會跟當地宮廟進行溝通。

湄洲媽祖祖廟此前受台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟聯合邀請，原訂去年11月隨媽祖神像來台遶境卻傳申請卡關，最終未成行。當時陸委會主委邱太三指，須補齊說明同行人員及來台「必要性」等資料，遭大陸國台辦批評刁難、阻擋。