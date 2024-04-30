0403地震增近1400處新生崩塌 官方示警「威脅鐵公路交通」

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0403花蓮地震至今快滿1個月，農業部農村發展及水土保持署統計，此次地震導致1391處山區新生崩塌，面積達943.76公頃，其中444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路，恐將對鐵公路交通造成威脅。

農村水保署30日表示，根據衛星影像及航照分析判釋成果，此次地震導致1391處新生崩塌，面積達943.76公頃，這些新生崩塌中，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路，恐將對鐵公路交通造成威脅。

農村水保署表示，由於地震後花蓮山區雲遮嚴重，單一衛星往往無法拍攝到完整災區範圍，故購買或使用國際商業與開源衛星，也透過中央災害應變中心空間情報任務小組的協助，持續蒐集各式航遙測影像，最終以4月3日至4月17日間的多元衛星，包括Sentinel-2、Planet、SPOT、Pleiades及福衛5號，以及農業部林業及自然保育署的災後緊急航空照片，針對震度5強以上的地區進行了全面且詳細的新生崩塌地判釋。

農村水保署長李鎮洋強調，參考1999年921地震後的經驗，地震後的山區土石鬆動，若遇降雨則極易引發土石流等二次災害，提醒民眾自5月1日起台灣已進入防汛期，應密切關注天氣預報及土石流紅黃警戒資訊，特別在颱風豪雨期間，非必要請避免進入山區活動。