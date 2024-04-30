房價3折起、端午不加價 飯店祭優惠搶攻夏日出遊商機

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五一勞動節將至，緊接而來的母親節、端午節以及暑假都將陸續炒熱國旅市場，旅宿業者5月就開始促銷，提前為暑假暖身。品牌釋出折扣優惠、房型升等、假日不加價等好康當作誘因，期盼吸引民眾暢玩國旅，歡度夏季。

【捷絲旅宜蘭礁溪館 快閃專案房價下殺3折】 晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館推出「端午連假 輕鬆一夏」官網限時快閃住房專案，感恩孝親回饋。即日起官網開始接受7月31日前的旅客訂房，全家一家大小入住可免費升等至12坪「源 日式溫泉家庭房」，再贈4客吃到飽自助式早餐；4人同行，包含10％服務費及5％稅金，每人每晚最低1125元起，約等於原價3折起的優惠；另外，官網訂房加購高鐵車票享最低7折起的好康。

捷絲旅宜蘭礁溪館位於風光明媚的宜蘭風景區，無論是前往烏石港海灘體驗衝浪，亦或是來趟跑馬古道山林芬多精之旅，都頗為便捷。業者表示「端午連假 輕鬆一夏」專案的亮點在於五一勞動節、母親節及端午節當日都不會加價，期間部分周五及周日也享有平日房價；為了替暑假暖身，特別將專案入住時間延長至7月31日。館內每間客房都配備超大溫泉湯池，另有深受女性喜愛的和風「澄大浴場」極致裸湯，以及戶外點綴著可愛黃色小鴨的露天風呂，多樣化的泡湯選擇，可供旅客沉浸其中，享受溫泉的舒適與放鬆。

【將捷金鬱金香酒店 2大1小一泊三食6888元起】 位於新北淡水的「將捷金鬱金香酒店」主打吃喝玩樂一站式度假酒店，宛如歐洲宮廷的白色建築和周圍大片翠綠的草坪，被網友盛讚為「淡水河畔最美酒店」，以往夏天推出全包式住房專案都廣受好評，因此今年再度推出「夏日狂享全包式假期」陪伴民眾歡度夏天。

6月1日至8月31日整整3個月，雙人入住一泊三食可享舒活早餐、河畔餐廳晚餐和滬尾之星「COOL暑電影院」雙人套餐，每房5700元加1成起。另有雙人一泊三食專案，內含兩日舒活早餐、滬尾之星「COOL暑電影院」雙人套餐，還有餐飲抵用券2000元，可選擇到河畔餐廳、滬尾之星或望高樓消費，三天兩夜住房專案10,588元起，免收1成服務費。不論住幾天，每房皆可享有100元玩樂金、主題手作DIY、兒童遊戲室2大2小不限時一日券；另加贈周一至周五限定的「淡水小旅行」，依計價大人數贈送。若入住高級客房以上(含)房型，再加贈1位12歲以下兒童免費入住。另外，將捷金鬱金香酒店官網獨家銷售早鳥優惠，30天前訂房享高級客房6888元起的優惠價，暑假期間入住再享周日至周四不加價的好康福利。

擁有純白色挑高空間的「滬尾之星」從6月1日至8月31日止，推出「COOL暑電影院」，6月期間每周五至周日放映；因應暑假到來，7、8月則每日放映，每位低消180元，而入住「夏日狂享全包式假期」房客憑房卡即可免費入場，另贈送雙人套餐1份。