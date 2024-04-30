「2024大專領袖高峰會」6／27北大登場 王怡心與學生倡談「推廣會計與永續 」

因應達成全球淨零目標的行動，倡議永續的正確觀念與推廣永續資訊揭露，成為現代重要的議題。會研基金會支持即將今年6月27日臺北大學北大創業家舉辦之「2024大專領袖高峰會」，藉此活動走入校園推廣永續，讓知名企業經理人與大學精英齊聚一堂，共同推動永續發展行動。 北大創業家負責人許愷伶同學與團隊為讓大學生對會計含永續有清楚的認識，4月29日前來會研基金會採訪王怡心董事長。王怡心表示，透過這個活動，促使產業知名企業主和全國各大專院校學子面對面的交流與分享，了解企業主的領導策略及心法，推廣永續理念，也藉此鼓勵青年學子在未來職場上能發揮所長、學以致用。 王怡心也趁這機會和來訪的北大同學們分享會研基金會的任務與宗旨，包括常聽到的企業財務報告、會計師查核報告、企業永續報告書，這些報告的準則都來自會計研究發展基金會。 王怡心說，會計是企業溝通的語言，且在生活中無處不在，只要想到錢，就和會計息息相關。建議大學生多了解會計的內涵，更能有效面對職場的挑戰。 會研基金會今年邁入40周年，王怡心指出，會研基金會成立宗旨，40年來始終如一，為提高我國會計學術水準，促進會計相關專業準則持續發展及協助工商企業永續經營，辦理教育課程培育專業人才。 《會計研究月刊》及【會計研究中心】為平台，網站、FB、Youtube頻道及LINE官方帳號作為宣傳媒介，給予普羅大眾最新、第一手的財會資訊。