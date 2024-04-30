強化跨國研究合作 政大成立台灣首座立陶宛中心

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政大校長李蔡彥近日訪問立陶宛，與當地頂尖學府維陶瑪納大學(Vytautas Magnus University)簽署合作備忘錄，成立我國首座立陶宛中心。此次出訪延續去年捷克訪問，凸顯政大加強與東歐地區學府合作的企圖心，並強化落實國際合作和跨國交流。

政大表示，李蔡彥本次出法立陶宛，更拜訪當地重點大學，包含維爾紐斯大學(Vilnius University)、密可拉斯羅密利斯大學(Mykolas Romeris University)及ISM 管理與經濟大學(ISM University of Management and Economics)。

政大提到，早在2013年，維陶瑪納大學就在政大的協力下，成立東歐地區首座台灣研究中心，至今有4次研討會，邀請政大教授前往該校進行專題演講。李蔡彥此行赴維陶瑪納大學，進一步簽訂學術合作備忘錄，正式宣布在政大社科院下設立台灣首座立陶宛中心，是兩校合作十年的里程碑。

李蔡彥及維陶瑪納大學校長 Juozas Augutis皆表示，希望未來政大立陶宛中心、台灣研究中心和維陶瑪納大學台灣中心有更多交流，如互派學者介紹本國文化，或透過學生交換、教研合作，增進立陶宛與台灣的相互理解與認識。

政大指出，維陶瑪納大學預計今年年底率團訪台，屆時將進一步討論雙邊研究合作及立陶宛中心的發展。透過兩校台灣中心及立陶宛中心的相繼設立，兩校在區域研究的發展得以奠定堅實的基礎，也可望加強雙方在人文社會領域的學術合作。

台灣近年與立陶宛合作密切，立陶宛擁有全歐洲唯一以「台灣」冠名的代表處，同樣強調民主自由之價值與信念。政大強調，也積極與立陶宛各大學深化合作關係，政大訪問團此行也拜訪兩所重要的姊妹校，分別是維爾紐斯大學和密可拉斯羅密利斯大學。維爾紐斯大學為立陶宛最高學府，李蔡彥邀請維爾紐斯大學與政大共同申請臺灣教育部優華語計畫，該計畫可補助政大派出華語教師至維爾紐斯大學，補上該校近年的華語師資缺口，此一提案得到維爾紐斯大學的正面回應，目前已開始與本校華語文中心洽談申請細節。

密可拉斯羅密利斯大學以法律、人文學科、心理學、管理學等領域最具特色，也是政大在立陶宛唯一簽有Erasmus＋教職員移動補助的學校，長期有職員互訪交流。此次訪問交流熱烈，未來希望能在諮商、金融科技及網路安全領域進一步洽談合作的可能性。