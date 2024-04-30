前往主要內容
工商時報LOGO

雷雨狂轟小金門逾300戶停電 台電冒雨搶修拚今晚復電

  • 中時即時 于家麒
金門地區今日午後大雷雨不斷，小金門部分地區因土壤鬆軟使得樹木倒塌壓斷高壓線，造成烈嶼西宅、西方、西路、西吳等一帶共301戶停電，台電接獲通報後立即派員至現場冒雨搶修。(圖／台電公司提供)
金門地區今日午後大雷雨不斷，小金門部分地區因土壤鬆軟使得樹木倒塌壓斷高壓線，造成烈嶼西宅、西方、西路、西吳等一帶共301戶停電，台電接獲通報後立即派員至現場冒雨搶修。(圖／台電公司提供)

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金門地區今(30)日受鋒面影響、雷雨侵襲，自中午後打雷閃電、暴雨狂炸，造成多處淹水不退，目前仍持續下著間歇性大雷雨；晚間19時09分，小金門地區因土壤鬆軟使得樹木倒塌壓斷高壓線，造成烈嶼西宅、西方、西路、西吳等一帶共301戶停電，台電公司金門區營業處接獲通報後立即派員至現場冒雨搶修，於20時35分已完成轉供復電297戶，目前仍停電戶數4戶。

台電表示，目前已再增派工作班人力至現場協助，力拚今晚盡速完成全數復電；對停電所造成之不便還請鄉親敬請見諒。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。