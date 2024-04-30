雷雨狂轟小金門逾300戶停電 台電冒雨搶修拚今晚復電

金門地區今(30)日受鋒面影響、雷雨侵襲，自中午後打雷閃電、暴雨狂炸，造成多處淹水不退，目前仍持續下著間歇性大雷雨；晚間19時09分，小金門地區因土壤鬆軟使得樹木倒塌壓斷高壓線，造成烈嶼西宅、西方、西路、西吳等一帶共301戶停電，台電公司金門區營業處接獲通報後立即派員至現場冒雨搶修，於20時35分已完成轉供復電297戶，目前仍停電戶數4戶。
台電表示，目前已再增派工作班人力至現場協助，力拚今晚盡速完成全數復電；對停電所造成之不便還請鄉親敬請見諒。
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金門地區今(30)日受鋒面影響、雷雨侵襲，自中午後打雷閃電、暴雨狂炸，造成多處淹水不退，目前仍持續下著間歇性大雷雨；晚間19時09分，小金門地區因土壤鬆軟使得樹木倒塌壓斷高壓線，造成烈嶼西宅、西方、西路、西吳等一帶共301戶停電，台電公司金門區營業處接獲通報後立即派員至現場冒雨搶修，於20時35分已完成轉供復電297戶，目前仍停電戶數4戶。
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