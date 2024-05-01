百萬留學費刷卡省電匯費 兆豐銀最高給3.1％現金回饋

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留學生福音！面對海外高額學費，許多人過去都只知道用匯款方式繳納，然而，隨著無現金化的支付方式日益盛行，越來越多精打細算的民眾會用刷信用卡的方式來繳交國外學費，一來可省下動輒近千元的匯款郵電費及匯費，二來還可獲得信用卡本身提供的現金回饋或是紅利點數，像是兆豐的利多御璽卡海外消費最高可達3.1％現金回饋，對於家長們來說是一舉兩得。

市面上不少信用卡都有提供高額的海外消費回饋，以兆豐銀行為例，有海外神卡美名的「利多御璽卡」最高3.1％現金回饋，其中3％回饋無上限，今年6月底前登錄還能再獲0.1％加碼(每期上限500元)，由於回饋比例高，因此即便扣除海外交易手續費1.5％，都還有最高1.6％的回饋水準，以繳納等值新台幣100萬元學費為例，等於可以獲得超過15,000元的回饋。

另外像是兆豐保費神卡「Mega One」也提供海外消費最高3％回饋，其中2.88％回饋無上限，今年6月底前登錄又可加碼0.12％(每月上限500元)；其他像是頂級卡等級的世界卡與無限卡，海外也有最高2.5％回饋(其中1.5％回饋無上限，1％每月上限2,000元)，對於動輒須繳納數十萬元、甚至破百萬元海外高額學費的留學生父母來說，不無小補。

根據兆豐銀行統計，去年刷卡繳交國外學費前十大客戶，不僅平均金額高達新台幣110萬元，且只有一筆選擇分期付款，其他都選擇一次全額繳清，最特別的是，民眾並非只會持頂級卡來繳交國外學費，也有卡友會選擇主攻海外現金回饋的「利多御璽卡」繳納，畢竟以最高3.1％的回饋水準來算，確實比直接匯款更加划算。惟因海外各校針對學費刷卡收費標準不盡相同，提醒民眾也可多加留意，細算何者較划算。隨著疫後消費習慣的改變，金管會推動非現金支付交易，兆豐銀行身為公股銀行也持續響應政策目標，推動支付應用場域及優惠，提供民眾安全便利及多元的支付選擇。