日圓匯率29日大貶後驟升 日央行可能砸逾5兆日圓干預

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日本共同社4月30日報導說，從市場相關人士的推算中獲悉，日本政府和央行可能在29日通過購入日圓出售美元，對匯市進行了超過5兆日圓（約新台幣1兆元）規模的干預。

日本銀行（央行）30日公布的統計數據顯示，金融機構在央行開設的經常帳戶的餘額，由於包括干預匯市在內的「財政等因素」，預計減少7.56兆日圓。日圓匯率大幅波動前的市場預測為減少2.05兆～2.3兆日圓，產生差額被認為可能是因為實施了干預。

市場相關人士透露，外匯交易的結算會在兩個營業日後，即5月1日反映在央行經常帳戶餘額上。

29日在亞洲匯市，日圓兌美元匯率一度迅速貶值至1美元兌換160日圓上方，創1990年4月以來的34年新低。在日本當天是節假日、交易量較少的形勢下，人們意識到日美利差擴大，加速出售日圓購入美元。之後，日圓匯率驟升約5日圓，一度達到1美元兌換154.5日圓上方，呈現大幅震盪。但在紐約匯市，意識到日美利率差而出售日圓購入美元的動向依然不歇。

東京匯市結束日本黃金周三連休，30日上午在1美元兌156日圓上方啟動了交易。截至上午9點，1美元兌156.31至156.34日圓，日圓較上周末升值0.39。

30日東京股市則幾乎全線走高，日經指數繼續大幅攀升。終盤報收於38405.66點，較上一交易日上漲470.90點，漲幅為1.24％。有觀點認為外匯市場上日圓貶值的勢頭將持續一段時間，因此以出口類股為主領漲大盤。盤中最大漲幅超過600點。